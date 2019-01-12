Готовимся к Маланке: как украсить рождественскую звезду

Фото: Щедровальники из Винницкой области (instagram.com/anzhelakozerenko)

Узнайте, как сделать своими руками праздничный атрибут праздника Маланки

Сегодня стародавние традиции предков получили вторую жизнь, возрождаются обряды, которых украинцы придерживались много лет назад. Так, одним из важных христианских праздников был праздник Маланки. Отмечается он 13 января и назван в честь преподобной Малании Римлянки, которая сотворила много чудес. В этот день наши предки садились за щедро накрытые столы, щедровали, предавались зимним забавам, гадали и ходили ряженые по улицам села.

Фото: Ряженые на празднике Маланки (instagram.com/ladomirko.cv)

Были в почете и специальные атрибуты праздника Маланки — Рождественская звезда, которую несли в начале щедрующей процессии.

Ведущая телеканала "Украина" Тамила Чехович показала, как украсить рождественскую звезду – символ вифлеемской провидицы и солнца, которое 25 декабря возвращает весну.

Видео: Лайфхак: как сделать главный атрибут праздника Маланки Утро с Украиной (Youtube)

Смотрите, как правильно раскрасить и задекорировать рождественскую звезду на праздник Маланки.

Вам понадобятся: вырезанная из фанеры или (очень плотного картона) звезда, краска, клеевой пистолет, степлер, ножницы, украшения, ленты и кисточки.

Серединку звезды покрасьте в желтый цвет или оранжевый цвет (можно даже изобразить животное), а лучи – в синий, голубой, зеленый и оранжевой. Выбирайте яркие цвета, ведь звезда должна была очень заметной, чтобы ее видели издалека.

С помощью степлера и клеевого пистолета украсьте звезду тканевыми цветами, лентами, фольгой или помпонами. Если рождественская звезда уже готова, самое время идти щедровать.

Фото: Костюмы также важный атрибут праздника (instagram.com/kristina_gleb17)

Читайте также, как настроиться на рабочий лад после длинной чреды зимних праздников.

Вам будет интересно узнать, какой флешмоб запустил Владимир Дантес и его подхватили многие украинцы.

Кроме того стало известно, что очень неожиданная находка ждала семью в печке.

Видео: 5 шагов, которые помогут вернуться в рабочий режим после праздников (video.rbc.ua)