Готуємося до Маланки: як прикрасити різдвяну зірку

Фото: Щедрувальники з Вінницької області (instagram.com/anzhelakozerenko)

Дізнайтеся, як зробити своїми руками святковий атрибут свята Маланки

Сьогодні стародавні традиції предків отримали друге життя, відроджуються обряди, яких українці дотримувалися багато років тому. Так, одним з важливих християнських свят є свято Маланки. Відзначається він 13 січня і названий на честь преподобної Маланії Римлянки, яка створила багато чудес. У цей день наші пращури сідали за щедро накриті столи, щедрували, бавилися у зимові забави, ворожили і ходили ряджені вулицями села.

Фото: Ряджені на святі Маланки (instagram.com/ladomirko.cv)

Були в пошані і спеціальні атрибути свята Маланки — Різдвяна зірка, яку несли на початку процесії, що щедрувала.

Ведуча телеканалу "Україна" Таміла Чехович показала, як прикрасити різдвяну зірку – символ віфлеємської провидиці і сонця, яке 25 грудня повертає на весну.

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Дивіться, як правильно розфарбувати і задекорувати різдвяну зірку на свято Маланки.

Вам знадобляться: вирізана з фанери або (дуже щільного картону) зірка, фарба, клейовий пістолет, степлер, ножиці, прикраси, стрічки і пензлика.

Серединку зірки пофарбуйте в жовтий або оранжевий колір (можна навіть зобразити тварину), а промені – у синій, блакитний, зелений та помаранчевою. Вибирайте яскраві кольори, адже зірка повинна була дуже помітною, щоб її бачили здалеку.

З допомогою степлера і клейового пістолета прикрасьте зірку тканинними квітами, стрічками, фольгою або помпонами. Якщо різдвяна зірка вже готова, саме час йти щедрувати.

Фото: Костюми також важливий атрибут свята (instagram.com/kristina_gleb17)

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