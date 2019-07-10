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Глаз не отвести: Ким Кардашьян блеснула роскошными формами в белом бикини

Lite » Культура 10.07.2019 - 22:29
Глаз не отвести: Ким Кардашьян блеснула роскошными формами в белом бикини
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда подготовила очередную порцию новинок

Ким Кардашьян не остановить! Не успела она представить линию продуктов для тела, которая не только обеспечивает коже необходимый уход, но и помогает скрыть всяческие недостатки, как порадовала поклонников новой серией новинок. Вчера, 9 июля, знаменитая бизнесвумен объявила о выходе коллекции макияжа под "огненным" названием Sooo Fire. Поклонники смогут по полной насладиться уже с19-го июля. А несколько часов назад Ким объявила очередной стильный запуск.

Глаз не отвести: Ким Кардашьян блеснула роскошными формами в белом бикиниГлаз не отвести: Ким Кардашьян блеснула роскошными формами в белом бикиниГлаз не отвести: Ким Кардашьян блеснула роскошными формами в белом бикиниКим в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Ким вновь создала серию солнцезащитных очков в сотрудничестве с Carolina Lemke. С этим брендом она уже работает не впервые, и каждый раз им удается представить нечто совершенно новое. В этот раз они разработали несколько моделей – все стоимостью около $90. С неоновой и металлической отделкой, широкие, в пол-лица, в стильной овальной оправе (к слову, именно эту модель, по всей видимости, облюбовала Ким) они призваны стать идеальным дополнением для любого пляжного гардероба.

Глаз не отвести: Ким Кардашьян блеснула роскошными формами в белом бикиниГлаз не отвести: Ким Кардашьян блеснула роскошными формами в белом бикиниВ новой линии очков каждая найдет свой вариант (фото: instagram.com/carolinalemkeberlin)

У себя на странице в микроблоге 38-летняя знаменитость опубликовала пост, посвященный новинке. Она позирует в роскошном интерьере и экзотическом саду в соблазнительном белом купальнике, состоящем из топа на бретельках и бикини. Образ она дополнила золотой цепочкой с крупной подвеской, а также уже упомянутыми очками Carolina Lemke овальной формы. "Завтра эти самые симпатичные овальные солнцезащитные очки @carolinalemkeberlin под названием Sand будут доступны на CarolinaLemke.com", – написала Ким. Распущенные по плечам длинные волосы, чувственный макияж, ярко-красный маникюр… Выглядит звезда, как всегда, просто невероятно. Что подтвердили и многочисленные комментарии фолловеров.

Глаз не отвести: Ким Кардашьян блеснула роскошными формами в белом бикини

Ким любит быть максимально откровенной с поклонниками (фото: instagram.com/kimkardashian) 

К слову, на днях Ким дала интервью по поводу еще одной свой кампании – бренда нижнего белья. В нем девушка откровенно рассказала о своих намерениях и планах действий.

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