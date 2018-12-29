"Головна серцеїдка": відверте інтерв'ю з однокласницею Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Колишня однокласниця Кейт Міддлтон каже, що в школі всі хлопчики були закохані в майбутню герцогиню

Герцогиня Кембриджська швидко стала однією з найпопулярніших дівчат в школі, незважаючи на бурхливий початок навчання в школі-інтернаті Марлборо в Уїлтширі. Про це пише британська газета Express.

Шкільна подруга Кейт Джемма Вільямсон сказала, що "в школі-інтернаті кожен хлопчик любив її". Проте до цієї популярності Кейт відчувала великі труднощі під час шкільного життя і вступила до престижного навчального закладу тільки в середині навчального року в 1996 році після того, як її "залякали" Даун-Хаус - загальноосвітній школі для дівчаток в Беркширі.

Джемма Вільямсон також розповіла, що Кейт була дуже невпевненою в собі, коли тільки прийшла в школу-інтернат.

"Мабуть, над нею багато насміхалися, і вона, звичайно, виглядала дуже худою і блідою. Вона була дуже невпевненою у собі", — розповідає Вільямсон.

Директор коледжу Джоан Галл також згадує, якою була Кейт.

"Коли вона приїхала, вона була дуже тихою. У таку велику школу, як Марлборо, "влитися" було важко, але вона швидко освоїлася", — говорить директор.

Саме там, у Файфі, Шотландія, вона привернула увагу свого майбутнього чоловіка принца Вільяма, і пара почала зустрічатися в 2003 році. Широко відомо, що Кейт закохала в себе герцога Кембриджського під час екстравагантного показу мод. Тоді Кейт вийшла в прозорому сітчастому платті і сильно здивувала цим Вільяма.

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: express.co.uk)

Нагадаємо, що королева втрутилася в конфлікт Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Раніше ми писали, що наближені до королівської сім'ї відзначають, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл нібито не можуть налагодити відносини через занадто різні характери. Зазначається, що у герцогині Сассекскої вельми непроста вдача. Дружина принца Гаррі занадто вимоглива і перед своїм весіллям навіть довела Кейт до сліз. Про напружені стосунки герцогинь свідчив і переїзд принца Гаррі з дружиною в Віндзор, а також відмова разом святкувати Різдво.

Відео: РБК-Україна