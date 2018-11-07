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"Ліло і Стіч": мегапопулярний мультфільм стане фільмом

Lite » Дозвілля 07.11.2018 - 07:35
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Сценаристом довгоочікуваного фільму стане молодий американець Майк Ван Вайс

Американська компанія Disney зніме повнометражний фільм на основі популярного мультфільму "Ліло і Стіч", який виходив у 2002 році. Про це передає The Hollywood Reporter.

&quot;Ліло і Стіч&quot;: мегапопулярний мультфільм стане фільмом

Скріншот з відео

Продюсерами фільму стануть Ден Лін і Джонатан Ейріх, а також Райан Хелпрін, а сценаристом буде Майк ван Вайс.

Мультфільм розповідає про маленьку дівчинку, яка живе на Гаваях. Одного разу вона зустрічає інопланетянина, схожого на собаку на ім'я Стіч і вони починають дружити. Хоча спочатку Стіч був запрограмований для створення хаосу.

Про дату виходу фільму, акторів та інших подробиць поки інформації немає.

Це вже не перший фільм, який отримає кіноадаптацію. Раніше стало відомо, що компанія зніме кіно за мотивами мультфільму "Алладін" 1992 року.

Нагадаємо, нещодавно Джамала озвучила героїню нового діснеївського мультфільму.

Відео: РБК-Украина

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