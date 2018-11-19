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"День чолов'яги": стало відомо, навіщо сильній статі потрібне своє свято

Lite » Дозвілля 19.11.2018 - 20:55
"День чолов'яги": стало відомо, навіщо сильній статі потрібне своє свято
Фото: колаж РБК-Україна

Міжнародний чоловічий день переслідує ті ж цілі, що і Міжнародний жіночий

19 листопада відзначається Міжнародний чоловічий день, визнаний офіційним у понад 50 країнах світу. Вперше свято було влаштовано в 1999 році жителями острівної держави Тринідад і Тобаго, проте через деякий час отримало популярність і в інших державах.

"День чолов'яги" ставить перед собою мету захистити сильну стать від дискримінації.

Організатори свята роблять акцент на збереження здоров'я хлопчиків і чоловіків, і наголошується на позитивному впливі чоловіків на сім'ю та виховання дітей.

Іншими словами, Міжнародний чоловічий день переслідує ті ж цілі, що і Міжнародний жіночий, який також з'явився саме як можливість проявити солідарність у боротьбі за гендерну рівність.

Нагадаємо, що 31 травня на нашій планеті проводиться міжнародна акція по боротьбі з курінням - Всесвітній день без тютюну, тобто день, вільний від тютюнового диму.

Раніше повідомлялося, що Styler підібрав найкращі поздоровлення у віршах і прозі для коханих, друзів, родичів і колег у День захисника України 2018 (14 жовтня).

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Відео: РБК-Україна

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