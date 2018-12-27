"Бережи себе": украинская группа выпустила новогодний трек

Видео: YouTube/fiolet video

Популярная украинская группа "Фіолет" выпустила новогоднюю песню под названием "Бережи себе". Этот трек, по словам участников коллектива, - посвящение тому человеческому теплу, что живет внутри каждого из нас, несмотря на холода и зиму вокруг.

"Хотелось поставить точку в 2018-м, сделать определенный эмоциональный итог этого сложного и одновременно радостного года. 2018-й был действительно знаковым: выход альбома "Aurora", первый миллион просмотров клипа "Кохана", успешный тур и, конечно, выход моего дебютного романа "Капітан Смуток". Я в очередной раз убедился в том, что несмотря на все сложности, я на своем месте. И песня "Бережи себе" - именно о том, что никогда не стоит останавливаться на пути к своей цели. Тепло, которое живет внутри нас - это самое главное. Им мы можем согреть не только себя, но и окружающих", - отметил фронтмен группы Сергей Мартынюк.

Сергей также признался, что уже как минимум пять лет, мечтал создать новогодне-рождественский альбом, но этому постоянно препятствовали другие творческие проекты. Однако песня "Бережи себе", саудпродюсером которой, к слову, выступил известный мастер Артур Даниелян, возможно, станет первым шагом к этой мечте.

Напомним, ранее появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.

Видео: РБК-Украина