"Бережи себе": українська група випустила новорічний трек

Відео: YouTube/fiolet video

Популярна українська група "Фіолет" випустила новорічну пісню під назвою "Бережі себе". Цей трек, за словами учасників колективу, - посвята тому людському теплу, що живе всередині кожного з нас, незважаючи на холоди і зиму навколо.

"Хотілося поставити крапку в 2018-му, зробити певний емоційний підсумок цього складного і водночас радісного року. 2018-й був дійсно знаковим: вихід альбому "Aurora", перший мільйон переглядів кліпу "Кохана", успішний тур і, звичайно, вихід мого дебютного роману "Капітан Смуток". Я вчергове переконався в тому, що попри всі складнощі, я на своєму місці. І пісня "Бережи себе" - саме про те, що ніколи не варто зупинятися на шляху до своєї мети, що тепло, яке є всередині нас - найголовніше. Ним ми можемо зігріти не тільки себе, а й оточуючих", - зазначив фронтмен групи Сергій Мартинюк.

Сергій також зізнався, що вже як мінімум п'ять років, мріяв створити новорічно-різдвяний альбом, але цьому постійно перешкоджали інші творчі проекти. Проте пісня "Бережі себе", саудпродюсером якої, до речі, виступив відомий майстер Артур Данієлян, можливо, стане першим кроком до цієї мрії.

Нагадаємо, раніше з'явився фантастичний кавер на саму популярну українську пісню.

Відео: РБК-Україна