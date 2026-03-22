FIЇNKA показала модний chunky-кардиган: як носити, щоб виглядати стрункою

13:30 22.03.2026 Нд
Об’ємна в’язка не обов’язково робить силует масивним. Як носити chunky-кардиган стильно та вигідно для фігури?
aimg Катерина Собкова
FIЇNKA (колаж: РБК-Україна)

Співачка FIЇNKA показала chunky-кардиган на весну 2026 і продемонструвала, як носити об’ємну в’язку так, щоб фігура виглядала стрункою та пропорційною.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала співачка

Кардиган грубої в’язки - примхлива річ, яка потребує балансу силуету. FIЇNKA показала три основні прийоми, які роблять образ з таким кардиганом стильним та не псують фігуру.

Контраст фактур (шкіра + вовна)

FIЇNKA поєднала м’який, пухнастий кардиган із мінісукнею з екошкіри глибокого оливкового кольору. Груба шкіра "збирає" силует, запобігаючи безформності, яку може створити об’ємна в’язка. Такий контраст не лише структурує образ, а й додає сучасного шику.

Відкриті ноги та акцентне взуття

Об’ємний верх варто врівноважувати відкритими або вузькими частинами тіла. FIЇNKA обрала високі чорні чоботи-ботфорти з відкритим носком, які візуально подовжують ноги та створюють вертикальну лінію, що робить фігуру стрункішою.

Етнічні деталі як вертикальний акцент

Масивне намисто з силянок і коралів у кілька рядів відволікає увагу від об’ємних рукавів і спрямовує погляд вертикально. Такий прийом візуально додає зросту та елегантності, а також робить образ більш гармонійним.

FIЇNKA (фото: пресслужба)

Деталі образу

Колірна гама: поєднання молочного кардигана з насиченим оливковим кольором - один із трендових контрастів 2026 року.

Акценти: різнокольорові в’язані квіти та китиці на рукавах додають грайливості та індивідуальності, що є візитівкою стилю FIЇNKA.

FIЇNKA показала модний лук (фото: пресслужба)

З чим ще носити такий кардиган

  • Вузькі штани або легінси: балансують об’єм верху і підкреслюють силует
  • Мініспідниці або шорти: особливо з фактури екошкіри або деніму
  • Взуття на підборах або платформі: допомагає витягнути силует і додати легкості
  • Трикотажні сукні-футляри: поєднання грубої в’язки і тонкого трикотажу створює грайливий контраст фактур.

FIЇNKA (фото: пресслужба)

З чим не можна носити такий кардиган

  • Об’ємні штани або wide-leg джинси: це робить образ занадто громіздким
  • Пальта або куртки: подвійний об’єм "з’їдає" фігуру
  • Складні принти зверху: візуально плутають силует і відволікають від фактурної краси кардигана
  • Масивне взуття без підборів: розмиває вертикаль і робить ноги коротшими.

FIЇNKA задає тренди (фото: пресслужба)

На Харківському напрямку росіяни перегруповуються і продовжують штурми, - Трегубов
