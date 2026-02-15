Пономарьов розчулив новим фото з 19-річним сином: юнак помітно подорослішав

Український співак Олександр Пономарьов привітав свого сина Сашка з 19-річчям та поділився рідкісними світлинами, на яких видно, як змужнів юнак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавця.

Так, 15 лютого син виконавця від колишньої дружини Вікторії Мартинюк відзначає день народження.

З цієї нагоди зірковий батько опублікував добірку фото різних років - від дитячих кадрів до свіжих знімків.

На світлинах помітно, як хлопець подорослішав і перетворився на статного юнака.

У святковому дописі Пономарьов звернувся до сина з теплими словами.

"Сьогодні в моїй родині свято - день народження у сина! Многая і благая літа тобі, сину, з Божим благословенням!" - зворушливо звернувся артист.

Олександр Пономарьов показав нові фото з сином Сашком (фото: instagram.com/meghan)

Фоловери миттєво відреагували на публікацію, засипавши іменинника привітаннями.

У коментарях йому бажають міцного здоров’я, щасливої долі та мирного неба над Україною.

Особисте життя Олександра Пономарьова

За плечима співака - кілька шлюбів. Першою обраницею артиста була Олена Мозгова, з якою він прожив у шлюбі десять років.

У пари народилася донька Євгенія. Також Пономарьов прийняв як власну старшу доньку Олени від попередніх стосунків та офіційно її удочерив.

Другою дружиною музиканта стала Вікторія Мартинюк. У цьому союзі народився син, якого назвали на честь батька - Сашко.

Після розлучення з Вікторією артист став значно обережнішим у питаннях особистого життя та рідше ділиться його подробицями.

Олександр Пономарьов з дітьми (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

На початку року телеведучий Юрій Горбунов, який тісно співпрацює зі співаком, заявив, що Пономарьов одружений. За його словами, артист нібито уклав третій шлюб ще багато років тому.

Протягом тривалого часу виконавцю приписували різні романи, однак він спростовував чутки, а про можливу нову дружину публічно нічого не повідомлялося.

Горбунов не розкрив імені обраниці, але зазначив, що співак перебуває у шлюбі вже близько десяти років.

Водночас у коментарі ТСН.ua народний артист України запевнив, що офіційно не одружений, однак має серйозні тривалі стосунки.

Ім’я коханої Пономарьов не розголошує, пояснюючи, що не має наміру виставляти особисте життя напоказ.

"Я її не ховаю. Вона ж не сидить вдома, не знаходиться постійно біля мене. Але я не буду її демонстративно показувати. Я вже в минулих шлюбах показував - і що я маю?", - прокоментував співак.

Обраниця Пономарьова (скріншот tsn.ua)

Водночас джерела з близького оточення артиста стверджують, що він перебуває у цивільному шлюбі з дівчиною на ім’я Софія, яка працює його концертною директоркою.

За словами інсайдера, пара мешкає разом у будинку співака на Лівому березі Києва.

Софія молодша за Пономарьова на 17 років. Попри небажання афішувати стосунки, артист одного разу все ж натякнув на кохану: у фінальних кадрах кліпу "Пазли" з’являється зображення дівчини, яка дуже схожа на Софію.