Помер комедійний режисер та творець серіалів "Друзі" та "Теорія великого вибуху

У США у віці 85 років пішов із життя американський режисер, сценарист і продюсер Джеймс Берроуз. Він став одним із найвпливовіших творців у жанрі ситуаційної комедії (ситкому), знявши за свою кар'єру понад 1000 епізодів для найвідоміших телесеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Смерть митця настала у п'ятницю, 19 червня. Інформацію про це офіційно підтвердив його агент Рік Розен, проте точне місце та конкретна причина смерті наразі не розголошуються.

За п'ять десятиліть професійної діяльності Берроуз здобув статус головного комедійного режисера американського телебачення. За свої роботи він виграв 11 премій "Еммі" та отримав рекордні 47 номінацій.

Берроуз виступив співтворцем легендарного серіалу "Cheers" ("Будьмо"), а також режисував пілотні випуски та ключові серії таких масштабних проєктів, як "Друзі" (Friends), "Теорія великого вибуху" (The Big Bang Theory), "Фрейзер" (Frasier), "Таксі" (Taxi) та "Вилл і Грейс" (Will & Grace). Загалом він запустив у виробництво 75 успішних пілотних епізодів, які згодом переросли у повноцінні серіали.

Коротка біографія митця

Джеймс Едвард Берроуз народився 30 грудня 1940 року в Лос-Анджелесі в родині відомого бродвейського драматурга і режисера Ейба Берроуза. Коли йому виповнилося 5 років, родина переїхала до Нью-Йорка, де він і виріс. Вищу освіту здобув в Оберлінському коледжі, який закінчив у 1962 році, а у 1965 році випустився з Єльської школи драми за напрямком режисури.

Свою кар'єру Берроуз розпочинав на театральній сцені як асистент режисера. У 1974 році він перейшов на телебачення, де швидко став найбільш високооплачуваним і затребуваним постановником завдяки інтуїтивному розумінню комедійного таймінгу та структури багатокамерної зйомки.

Режисер продовжував активно працювати навіть після досягнення 80-річного віку. У митця залишилися дружина Деббі Істон, три доньки від першого шлюбу з Ліндою Соломон, падчерка та семеро онуків.