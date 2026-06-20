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Умер комедийный режиссер и создатель сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва"

05:57 20.06.2026 Сб
2 мин
Какие еще хиты создал обладатель 11 премий "Эмми"?
aimg Екатерина Коваль
Умер комедийный режиссер и создатель сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва"
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В США в возрасте 85 лет скончался американский режиссер, сценарист и продюсер Джеймс Берроуз. Он стал одним из самых влиятельных творцов в жанре ситуационной комедии (ситкома), сняв за свою карьеру более 1000 эпизодов для самых известных телесериалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Смерть артиста наступила в пятницу, 19 июня. Эту информацию официально подтвердил его агент Рик Розен, однако точное место и конкретная причина смерти пока не разглашаются.

За пять десятилетий профессиональной деятельности Берроуз завоевал статус главного комедийного режиссера американского телевидения. За свои работы он выиграл 11 премий "Эмми" и получил рекордные 47 номинаций.

Берроуз выступил соавтором легендарного сериала "Cheers" ("Будьмо"), а также снял пилотные выпуски и ключевые серии таких масштабных проектов, как "Друзья" (Friends), "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory), "Фрейзер" (Frasier), "Такси" (Taxi) и "Уилл и Грейс" (Will & Grace). Всего он запустил в производство 75 успешных пилотных эпизодов, которые впоследствии превратились в полноценные сериалы.

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Краткая биография художника

Джеймс Эдвард Берроуз родился 30 декабря 1940 года в Лос-Анджелесе в семье известного бродвейского драматурга и режиссера Эйба Берроуза. Когда ему исполнилось 5 лет, семья переехала в Нью-Йорк, где он и вырос. Высшее образование получил в Оберлинском колледже, который окончил в 1962 году, а в 1965 году закончил Йельскую школу драмы по специальности "режиссура".

Свою карьеру Берроуз начинал на театральной сцене в качестве ассистента режиссера. В 1974 году он перешел на телевидение, где быстро стал самым высокооплачиваемым и востребованным режиссером благодаря интуитивному пониманию комедийного тайминга и структуры многокамерной съемки.

Режиссер продолжал активно работать даже после достижения 80-летнего возраста. У художника остались жена Дебби Истон, три дочери от первого брака с Линдой Соломон, падчерица и семеро внуков.

Напомним, 14 июня в Рио-де-Жанейро в результате столкновения двух вертолетов погибли шесть человек. Среди жертв масштабной авиакатастрофы оказались известный американский певец Оливер Три и популярный аргентинский ютубер Гаспи.

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