Ніжність у кожному кадрі: Ольга Харлан оригінально розсекретила стать дитини

10:30 20.03.2026 Пт
3 хв
На відміну від інших зірок, спортсменка не стала влаштовувати гучну вечірку з купою гостей
aimg Катерина Собкова
Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан разом із нареченим Луїджі Самеле оголосили стать первістка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram спортсменки.

Харлан розсекретила стать дитини

Закохана пара опублікувала серію ніжних фото, виконаних у світлій мінімалістичній стилістиці.

На кадрах Харлан позує у блакитних джинсах і вільному светрі молочного кольору, який делікатно підкреслює її округлий живіт, тоді як Самеле ніжно обіймає кохану.

Харлан розсекретила стать дитини (фото: instagram.com/olgakharlan)

На відміну від гучних гендер-паті, пара обрала стриманий і дуже особистий формат оголошення, зробивши акцент на щирих емоціях і теплій атмосфері.

Харлан з нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)

Головною деталлю фотосесії став напис "It’s a girl" на животику спортсменки, що однозначно вказує: пара очікує на доньку. Світлини швидко розчулили мережу та зібрали безліч привітань від шанувальників і колег.

Пара очікує на донечку (фото: instagram.com/olgakharlan)

Для Харлан і Самеле це буде перша спільна дитина. Пара вже тривалий час разом живе та тренується, а їхню історію кохання уважно відстежують прихильники спорту в усьому світі.

Ольга Харлан з нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)

Зазначимо, что зараз спортсменка знаходиться на 29 тижні вагітності, тобто на 8 місяці. Ольга все ще продовжує займатися спортом, щоб підтримати гарну фізичну форму.

Історія кохання Харлан і Самеле

Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка і багаторазова переможниця світових та європейських першостей.

Її наречений Луїджі Самеле - італійський фехтувальник, який здобув чотири олімпійські медалі, неодноразово ставав призером чемпіонатів світу та тричі - чемпіоном Європи.

Спортсмени знайомі вже понад 20 років. Їхня перша зустріч відбулася у Франції, коли Ользі було 15, а Луїджі - 18 років. Тоді італієць одразу помітив українську спортсменку і навіть потайки сфотографував її на пам'ять.

Згодом вони знову зустрілися на змаганнях, однак на той момент Харлан уже була одружена з українським фехтувальником Дмитром Бойком, призером світових та європейських турнірів. Її спілкування з Луїджі залишалося дружнім.

Після розлучення з Бойком Ольга почала стосунки з Самеле - це сталося 2019-го. А вже у вересні 2024 року Луїджі зробив коханій пропозицію руки та серця, на яку вона відповіла "так". Пара готується до весілля, яке відбудеться найближчим часом.

Ольга Харлан з нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)

Ціни на АЗС злетіли: бензин уже під 85 грн, скільки коштує заправити авто
