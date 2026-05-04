Як забивав Яремчук та рятував Лунін: дивіться відео яскравих моментів наших легіонерів у топ-лігах

Вікенд став тріумфальним для українських зірок європейського футболу. Нападник "Ліона" Роман Яремчук знову вразив ворота суперника у Лізі 1, а голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін нарешті перервав серію з пропущеними м'ячами у Ла Лізі.

Яремчук продовжив серію

Форвард збірної України Роман Яремчук набрав фантастичну форму на фініші сезону. У поєдинку 32-го туру чемпіонату Франції проти "Ренна" він відзначився вже на 37-й хвилині. Після флангового навісу від Корентена Толіссо українець виграв верхову дуель у двох захисників і головою відправив м'яч у сітку, зрівнявши рахунок у зустрічі.

Завдяки влучному удару українця та голам Толіссо, Морейри та Ендріка, "Ліон" переміг із рахунком 4:2 і зберіг третю сходинку в турнірній таблиці (60 очок). Загалом у поточному сезоні на рахунку Романа вже 4 голи та 1 асист у 11 зустрічах. Примітно, що нападник забиває у кожному з трьох останніх матчів, у яких виходив на поле.

Перший кліншит Луніна

Не менш успішним видався вікенд і для Андрія Луніна. У виїзній грі проти "Еспаньйола" український голкіпер вперше у сезоні-2025/26 відіграв "на нуль". До цього українець пропускав у 11 поєдинках поспіль.

Ключовим моментом став сейв у компенсований до першого тайму час, коли Лунін у стрибку відбив небезпечний удар головою впритул, не давши супернику забити гол у роздягальню. Загалом на рахунку Андрія три важливі порятунки. "Реал" виграв 2:0 завдяки дублю Вінісіуса Жуніора.

Востаннє Лунін залишав свої ворота недоторканними ще наприкінці минулого сезону в грі проти "Реала Сосьєдад". Мадридці ж не вигравали "всуху" з березня, коли у воротах ще стояв Тібо Куртуа.

Що далі

Вже наступної неділі, 10 травня, на українців чекають вирішальні випробування.

Роман Яремчук разом із "Ліоном" зіграє проти "Тулузи".

Андрій Лунін готується до надпринципового "Ель Класіко" проти "Барселони". Втім, за даними іспанських ЗМІ, саме в цій грі у ворота може повернутися основний голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа, який відновився після травми.