Хор імені Верьовки дасть унікальний концерт у Києві: 5 причин піти на шоу

Національний хор імені Григорія Верьовки 18 жовтня виступить у Києві з великим ювілейним концертом "Піснею єднаєм покоління". Ця подія стане частиною туру, присвяченого 130-річчю від дня народження засновника колективу. На сцені Палацу "Україна" понад 130 артистів представлять унікальну програму, що поєднує українську музичну спадщину та сучасні хіти.

РБК-Україна пропонує вам 5 причин, чому варто відвідати ювілейний концерт Хору Верьовки.

Сенсаційний хіт "Подяка світу"

Колектив виконає твір "Подяка світу", який став вірусним у TikTok, набравши понад двамільйони переглядів.

У ньому використані фрагменти світових рок-хітів від Scorpions, Imagine Dragons, Måneskin та Sting, інтегровані у хорове звучання.

У Києві виступить Хор імені Верьовки (фото: пресслужба хору)

Прем'єра у пам'ять про Ніну Матвієнко

На сцені відбудеться особлива колаборація: разом із Хором Верьовки виступить Тоня Матвієнко з піснею Ігоря Поклада "Ой, летіли Дикі гуси". Цей виступ стане зворушливою присвятою пам'яті легендарної Ніни Матвієнко.

Єдність традицій та сучасності

Глядачі побачать, як класична хорова традиція зустрічається з актуальним звучанням.

На концерті виступить молода артистка Skylerr, яка продемонструє унікальну колаборацію сучасного хіта з академічним хором.

Відродження легендарної композиції

Буде виконано відроджений твір Анатолія Пашкевича "Степом, степом" - символічна композиція, що знову набуває глибокої актуальності в умовах сьогодення.

Масштабне шоу: 130 артистів на сцені

На глядачів чекає справжнє видовище: хор, оркестр та балет - понад 130 професійних артистів подарують незабутнє занурення у світ української пісні, музики та танцю.

Також виступить Студія при Хорі Верьовки, демонструючи продовження великих традицій.

До речі, Хору Верьовки у цьому році виповнюється 80 років. За час свого існування легендарний колектив встиг відвідати понад 60 країн світу та представити більше тисячі концертів, що стали візитівкою української культури на міжнародній арені.

Зазначимо також, що київський концерт хору є частиною великого туру, що охоплює Житомир, Львів, Вінницю, Тернопіль та інші міста України.

Квитки на концерт доступні на Concert.ua за посиланням. Їхня вартість стартує від 400 грн.