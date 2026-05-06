До Дня матері: Lady Kira та TAYANNA представили зворушливу пісню "Мама"

До Дня матері 11-річна виконавиця Lady Kira (Кіра Касинець) представила новий трек "Мама", створений у дуеті з TAYANNA.

Хто така Lady Kira та як з'явився дует

Юна артистка вже встигла заявити про себе на всю Україну. Її талант проявився ще в ранньому дитинстві. У рік вона чітко вимовляла десятки слів, а з чотирьох декламувала складні поезії, зокрема твори Ліни Костенко.

У 2023 році Кіра встановила Національний рекорд України, продекламувавши у прямому ефірі найдовшу скоромовку у світі - на 1035 слів.

Паралельно дівчинка активно розвиває вокальну кар'єру. Вона також є лауреаткою всеукраїнських та міжнародних конкурсів і випускає власні музичні релізи.

Дует із TAYANNA став для неї новим важливим етапом. За словами юної співачки, це була її давня мрія.

"Це було моєю мрією - познайомитися з TAYANNA. Я часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що ми заспіваємо разом", - поділилася Lady Kira.

Ідея спільної роботи виникла після знайомства артисток на презентації різдвяного проєкту "Різдво. Ти не один".

Про що пісня "Мама"

Це ніжна і щира історія про безумовну любов, підтримку та зв'язок, який залишається протягом усього життя. Пісня присвячена найріднішій людині в житті кожного та має емоційне звучання, яке легко відгукнеться слухачам.

"Для мене ця пісня про дуже глибоку любов. Про маму як про місце, де завжди є тепло і підтримка", - зазначила TAYANNA.

Трек уже доступний на всіх музичних платформах.