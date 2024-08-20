ЗСУ в Курській області нав'язують ініціативу РФ. Але це ще серйозно не впливає на фронт

Говорити, що операція в Курській області має негайний вплив на перебіг бойових дій зараз на Сході, абсолютно безпідставно, тому що там абсолютно різні параметри операцій. Та територія, яку ми зараз контролюємо, поки серйозно не впливає на ситуацію на фронті, зокрема на Сході.

Чи можемо ми говорити, що противник буде переміщувати війська для стабілізації ситуації у Курській області і витіснення нас? В принципі можемо. Вони це роблять, але поки що це не зачіпає ті локації, де ведуться найактивніші бойові дії – Краматорський, Торецький та Покровський напрямки.

По-друге, Курська область – це абсолютно інший операційний напрямок. І там противнику треба буде створювати окреме угрупування з окремим командуванням. Це не швидко, але це може бути зроблено. Однак якщо в операції у Курській області бере участь 10-15 тисяч військ, то навіщо їм забирати з Донецького напрямку якісь війська для того, щоб заблокувати наше просування?

Ми можемо тільки припускати, що ця операція може мати за ціль створення якоїсь буферної зони. Проте буферна зона передбачає широку ділянку місцевості. І чи це дало якийсь вплив на бойові дії або на обстріли Сумської області? Ні.

На мою думку, росіяни поки не вбачають велику загрозу в нашій операції. По-друге, вони не мають сил та засобів, які можуть бути одномоментно зосереджені, тому що вони до таких подій були практично не готові. Тому вони зараз намагаються заткнути цю діру всім, чим мають, кидаючи туди по батальйону. Зараз вони вже оголосили про проведення антитерористичної операції. Усе це займає час, а в цей же час і ми не стоїмо на місці.

Ми показали, що в Росії не існує убезпечених кордонів. Ми показали, що можемо проводити такі рейдові дії і на інших ділянках фронту. Це говорить про те, що ми можемо ударити десь-інде, примушуючи тим самим противника більше уваги приділяти й іншим ділянкам і розподіляти свої ресурси на більшу площу. І відповідно – обмежувати його можливості для проведення швидкоступальних дій на інших напрямках.

Чи може з нашого боку бути удар, наприклад, в Брянській області? Може. Чи може це бути Бєлгородська область? Може. Росіяни про це знають? Знають, але не знають, де саме. І щоб не стикнутись з тим, що було в Курській області, вони будуть змушені розподіляти війська на більші ділянки фронту. Тому в принципі якщо завтра буде прийнято рішення про відвід наших військ з Курської області, то нічого драматичного в цьому не буде.

Що є критеріями ефективності дій наших військ? Основним критерієм ефективності наших військ є знищення бойового потенціалу противника. Чи могли б ми в такий короткий проміжок часу досягти таких ефективних ударів по противнику, перебуваючи постійно в обороні і відбиваючи атаки? Аж ніяк. Натомість ми говоримо про те, що тільки за перший тиждень ми взяли полоненими – це безповоротні втрати – близько 2 тисяч особового складу ворога. Це вже серйозне досягнення, яке ми досягли відносно невеликою кількістю сил та засобів.

Тому побічно такі дії впливають на спроможність РФ вести бойові дії. У них великі ресурси, але вони не є безмежними. І саме тому, проводячи такі дії, ми нав'язуємо свою ініціативу.

Сергій Грабський, для РБК-Україна