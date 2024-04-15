Для захисту Харкова потрібні засоби ПРО і американські F-16, – експерт

Росія змінила стратегію застосування засобів повітряного нападу. Вона полягає у тому, що росіяни стали бити більше по об'єктах критичної інфраструктури, в першу чергу, енергетичним. Логіка наступна – Кремлю треба було накопичити ракети. Коли вони це зробили, ми знищили кілька їхніх літаків А-50, тому вони перенесли свій план з зими на весну.

А чому б'ють по енергетиці, зрозуміло. Вони хочуть знизити рівень комунальних послуг в Україні, рівень забезпечення наших громадян, таким чином здійснювати морально-психологічний тиск. Але, в першу чергу, це план по підриву економіки, воєнно-промислових об'єктів, заводів і комплексів. В зв'язку з тим, що американці надали росіянам "вікно можливостей" і вже 5 місяців не постачають Україні техніку, росіяни використовують це вікно і наносять удари.

Якщо бити по об'єктам, які у нас захищені від ракет, а це, наприклад, Київ, там можна і не добити, бо ми можемо збивати їхні ракети. Якщо бити по інших об'єктах, як вони роблять – це до питання, чому зменшилась кількість збиттів. Тому що раніше вони били по Києву різними балістичними ракетами, проводили експерименти на столиці України з різноманітними ракетами. Але Київ захищений системою протиракетної оборони. Тоді, щоб досягти ціль, вони почали бити по інших містах балістикою. Ми знищуємо "шахеди", крилаті ракети, але з балістикою проблеми.

Тому досягаються такі результати – знищуються набільш потужні ТЕС, б'ють по ГЕС. Через інтенсивність протиповітряної оборони запаси ракет для ПРО і ППО зменшуються і виникають проблеми – треба поповнювати як боєприпаси, так і самі комплекси.

Європейські країни бачать все це, але поки залишають комплекси ППО і ПРО у себе. Американці намагаються допомагати, виділили гроші на модернізацію комплексів HAWK. Але вони старі. Ситуація складна, треба битися і за боєприпаси для ППО, треба боротися за збільшення кількості засобів, в першу чергу, протиракетної оборони. Бо ми бачимо, що балістичні ракети досягають своєї цілі по районах, де немає ПРО.

Для захисту Харкова треба встановити біля міста протиракетні комплекси. Окрім того, по місту б'ють не тільки балістикою, а ще й КАБами. Для того, щоб ним протистояти, Америка має зняти заборону на постачання F-16, бо заборона зроблена ними штучно. Ракет у України сьогодні дійсно мало, бо ми ведемо інтенсивні бойові дії. Але, в першу чергу, потрібні самі системи ППО.