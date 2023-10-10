Україна забезпечила хороше підґрунтя для відкриття переговорів про вступ в ЄС

Чи почнуться переговори між Україною та ЄС цього року?

Україна фіналізує реалізацію узгоджених з Європейською комісією кроків, необхідних для ухвалення політичного рішення європейськими лідерами щодо відкриття перемовин про членство до кінця 2023 року.

Ми зі свого боку робимо все від нас залежне, і вже забезпечили хороше підґрунтя для позитивної оцінки Європейської Комісії. Після публікації звіту, будемо працювати у європейських столицях для забезпечення рішення щодо відкриття з Україною перемовин про вступ до ЄС. Однак вже зараз, можу з упевненість сказати, що досягнення України у сфері реформ не викликають сумнівів у наших партнерів.

При цьому, слід зазначити, що кожна з рекомендацій передбачає системні, комплексні трансформації (встановлення верховенства права, боротьба з корупцією, забезпечення прав людини). Відповідно навіть після виконання всіх узгоджених кроків, робота над внутрішніми трансформаціями продовжиться.

За час, що мине від початку перемовного процесу до самого вступу, маємо мобілізувати свої зусилля для того, аби "зайти" у Європейський союз як сильний, конкурентоспроможний партнер і союзник, який посилить блок в економічному та безпековому плані.

Україна вступить в ЄС у 2030-му чи раніше?

2030 рік - це термін, який стосується загалом поточної хвилі розширення. Тобто, у цих часових межах очікується, що до ЄС можуть приєднатись усі, або частина країн-кандидатів з поточної хвилі. Водночас є розуміння, що не йдеться про приєднання всіх країн "за одну ніч". До кожної з країн застосовується індивідуальний підхід, з врахування швидкості її трансформацій.

Держави-кандидати на сьогодні перебувають на різних етапах прогресу щодо реформ й готовності до вступу. А отже, рішення щодо деяких країн можуть бути ухвалені раніше визначеного терміну.

Якщо говорити про Україну, то у нас є чітке розуміння, що держава може бути повністю готовою до вступу в ЄС протягом двох років від початку переговорного процесу.

Чи може позиція окремих держав ЄС зашкодити відкриттю переговорів?

Всі рішення в Європейському союзі ухвалюються консенсусно. Так само, як було ухвалено рішення щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС - всі держави-члени підтримали це рішення.

Наразі наше основне завдання - побудувати цей консенсус всередині самого ЄС, аби рішення про початок переговорів України про вступ було ухвалено до кінця цього року. Це означає індивідуальну роботу з кожною зі столиць, і така робота вже активно ведеться.

На цьому етапі, можу стверджувати, що кожна держава-член ЄС розуміє: жодного рішення щодо початку перемовин про вступ із іншими країнами-кандидатами не може бути ухвалено без відповідного рішення щодо України.