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Украине и России сейчас не хватает потенциала для кардинального перелома ситуации, - эксперт

Новина українською →
Украина, Вторник 02 августа 2022 10:49
Украине и России сейчас не хватает потенциала для кардинального перелома ситуации, - эксперт Фото: Украине и России сейчас не хватает потенциала (GettyImages)
Автор: Николай Белесков, военный аналитик и автор канала Armchair General UA

Ни у одной из сторон войны сейчас не хватает потенциала, чтобы радикально переломить ситуацию в свою пользу. Но активные боевые действия идут на всей протяженности фронта и каждая из сторон разными методами проводит пополнение своих сил и средств. Вероятнее всего, это будет иметь место и дальше, еще определенное время, несмотря на то, что ни у кого нет потенциала кардинально изменить ход боевых действий в свою пользу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Николай Белесков.

Что касается зимних условий, то мы имеем примеры, когда боевые действия вокруг Дебальцевского выступления велись во второй половине января - первой половине февраля 2015 года. Это была лютая зима со всеми своими характеристиками, что затрудняет ведение боевых действий. Тем не менее, боевые действия велись. Мы вели обороны, русские вели штурмовые действия. Они нас выжали, мы с боями отошли и выровняли линию фронта.

Во Вторую мировую войну ничего не мешало вермахту и Рабоче-Крестьянской Красной армии вести боевые действия на территории Украины. То есть климатические условия не являются проблемой, однако это добавляет нагрузку на обеспечение, на персонал и технику.

О ситуации в Донецкой области, враг продвигается небыстро, но продвигается, в частности в районе Бахмута. Там противник продолжает тактику огневого вала и выжимания наших сил. HIMARS сыграли свою роль, но с той количеством БК, что есть у врага, их недостаточно для стабилизации линии фронта.

Прогнозы от американских коллег из ISW, которые считают, что боевые действия закончатся прежде чем России удастся захватить всю Донецкую область, так как ей не хватит потенциала вести наступательные действия. Однако мало кто не знает реальное состояние регенерации российских ресурсов. Поэтому есть шанс, что они будут и дальше медленно продвигаться. Возможно, это будет не так быстро, как они заявляли. Например, до конца августа взять всю Донецкую область - этого явно не будет, ведь значительная часть этого региона остается под нашим контролем. К тому же это урбанизированные районы.

Наша реальная задача до конца года – это стабилизация линии фронта, удерживая контроль над частью Донецкой области и, возможно, с освобождением правобережья Херсонщины. Но эти оценки очень спекулятивны, поскольку реальное соотношение сил на тех или иных направлениях мало кому известно.

Единственное, что четко понятно на сегодня - это ни одна из сторон не может достичь радикальных целей военным путем, и это останется данностью. Потому что Украина уже зависит от Запада, а Россия еще черпает советские запасы. Ее "деиндустриализация" сыграла свою роль. И плюс ни мы, ни они самостоятельно не производим оружия в большом количестве.

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