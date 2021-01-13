Украина должна ввести паспорта вакцинации не только на COVID

Паспорта вакцинации должны действовать не только на COVID (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В мире все популярнее становится идея введения COVID-паспортов, которые будут подтверждать вакцинацию. О том, какими должны быть паспорта и с какими проблемами могут столкнуться украинцы, в комментарии РБК-Украина рассказал глава общественной организации "Инфекционный контроль" Андрей Александрин.

Я поддерживаю такую идею. Паспорт вакцинации должен действовать не только на COVID-19, но и на все вакциноуправляемые инфекции. Во всем нормальном развитом мире охват вакцинопрофилактикой не менее 95%. Но такие страны как Украина, где охват вакцинами менее 50%, несут большую опасность для цивилизованного мира.

Думаю, что цивилизованные страны будут требовать от граждан Украины для въезда на свою территорию обязательно иметь такого рода вакцинальный паспорт. Почему бы и нет, если в нашей стране начала работать та же "Дія"? Думаю, что не сложно связать это с той же "Дія".

Тут вопрос в другом: насколько международное сообщество будет доверять той информации, которой будет владеть Украина? Не понаслышке знаю, что, въезжая в другие страны с результатом теста на ПЦР, Украине уже не доверяют. Потому что огромное количество поддельных справок, потому что вспыхивают скандалы с подпольным вакцинированием. Хочу отметить, что подпольную вакцинацию невозможно будет внести в официальный вакцинальный паспорт.

За весь мир можем только порадоваться, это нормальная идея. Если ты хочешь посещать определенные места, ты должен быть вакцинирован. Если не хочешь вакцинироваться, то извини, пожалуйста.

Сначала стране нужно изменить законодательство и нормативную документацию по доступу населения к вакцинопрофилактике. Государство должно взять на себя обязательство по наличию качественной и эффективной вакцины. Как они обещают, что это только та, которая сертифицирована ВОЗ. Чтобы она вся только такая и была.

Мы должны изменить законодательство, как во всем нормальном мире, чтобы вакцинация могла проводиться подготовленными специалистами в "полевых условиях". То есть в определенных пунктах, например, в торговых центрах, на рабочих местах и так далее. Там, где удобно населению вакцинироваться, а не только пытаться монополизировать это за государственными лечебными учреждениями, где риск инфицироваться различными патогенами намного больше, чем в "полевых условиях".

Андрей Александрин, для РБК-Украина