Україна має ввести паспорти вакцинації не тільки на COVID

Паспорти вакцинації мають діяти не лише на COVID (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

У світі дедалі популярнішою стає ідея введення COVID-паспортів, які будуть підтверджувати вакцинацію. Про те, якими мають бути паспорти і з якими проблемами можуть зіткнутися українці, в коментарі РБК-Україна розповів голова громадської організації "Інфекційний контроль" Андрій Александрін.

Я підтримую таку ідею. Паспорт вакцинації має діяти не тільки на COVID-19, але і на всі вакцинокеровані інфекції. У всьому нормальному розвиненому світі охоплення вакцинопрофілактикою не менше 95%. Але такі країни, як Україна, де охоплення вакцинами менше 50%, несуть велику небезпеку для цивілізованого світу.

Думаю, що цивілізовані країни будуть вимагати від громадян України для в'їзду на свою територію обов'язково мати такого роду вакцинальний паспорт. Чому б і ні, якщо в нашій країні почала працювати та ж "Дія"? Думаю, що не важко пов'язати це з тієї ж "Дією".

Тут питання в іншому: наскільки міжнародне співтовариство буде довіряти тій інформації, якою володітиме Україна? Не з чуток знаю, що, в'їжджаючи в інші країни з результатом тесту на ПЛР, Україні вже не довіряють. Тому що величезна кількість підроблених довідок, тому що спалахують скандали з підпільним вакцинуванням. Хочу зазначити, що підпільну вакцинацію неможливо буде внести до офіційного вакцинального паспорту.

За весь світ можемо тільки порадіти, це нормальна ідея. Якщо ти хочеш відвідувати певні місця, ти маєш бути вакцинованим. Якщо не хочеш вакцинуватися, то вибач, будь ласка.

Спочатку країні треба змінити законодавство і нормативну документацію щодо доступу населення до вакцинопрофілактики. Держава має взяти на себе зобов'язання щодо наявності якісної та ефективної вакцини. Як вони обіцяють, що це тільки та, яка сертифікована ВООЗ. Щоб вона вся тільки така й була.

Ми маємо змінити законодавство, як у всьому нормальному світі, щоб вакцинація могла проводитися підготовленими фахівцями в "польових умовах". Тобто у певних пунктах, наприклад, в торгових центрах, на робочих місцях і так далі. Там, де зручно населенню вакцинуватися, а не тільки намагатися монополізувати це за державними лікувальними установами, де ризик інфікуватися різними патогенами набагато більший, ніж в "польових умовах".

Андрій Александрін, для РБК-Україна