На що здатний ударний дрон Bayraktar Akinci та як він може посилити ЗСУ

Bayraktar Akinci - це принципово інший клас літального апарату з іншими можливостями. Що витікають їхні переваги над звичайним Bayraktar TB2.

Якщо говорити про злітну масу, то у TB2 вона лише 700 кг, з них 150 кг корисного навантаження, куди входять як сенсори для розвідки, так і боєприпаси для ударів. Але грубо кажучи, багато не візьмеш, навскідку 50 кг на сенсори та 100 кг ракети. У "Акінджі" злітна маса 6000 кг і на борт він бере до півтори тонни. Це вже інша справа, коли можна взяти вдесятеро більше. Це розширює функціонал ударного дрона.

В принципі, "Акінджі" здатний частково виконувати функції багатоцільових літаків. У тому числі завдання ударів за допомогою широкого спектру озброєнь - від ракет повітря-повітря і повітря-земля до розумних авіаційних бомб JDAM. Та й за габаритами він більше схожий на літак. Розмах крил - 20 метрів, довжина фюзеляжу - 12 метрів. Він теж здатний перебувати у повітрі близько доби, але при цьому бере висоту до 12 км. І це дає більше можливостей, щоб оминати ворожу ППО.

Детектори. Якщо брати рецептори TB2, то він здатний вести розвідку та виявляти цілі в радіусі 25 км. У "Акінджі" радар з фазованими антеними гратами, тобто сучасні технології, що дозволяють зазирнути на сотні кілометрів уперед. Це краще для розвідки і для бойових завдань. Наприклад, він може використовувати далекобійні ракети з великим потенціалом. У турків для нього йому є крилаті ракети SOM, виконані по типу Storm Shadow. У них відстань десь 250 км та бойова частина на 230 кг.

Наші експерти вважають, що якщо до цього дрону будуть поставлені базові ракети Cirit, їх можна розглядати як засіб боротьби проти "шахедів". Ракети діють за лазерним наведенням, вони не такі дорогі і зможуть забезпечити краще співвідношення ціни застосування з ціною збитого "шахеду".

У нас основна проблема, коли на перехоплення дронів піднімають бойову авіацію, - швидкість. Літак реактивний, він щонайменше в 4-5 разів швидший за "шахед", він його проскакує і не може зрівнятися. Швидкості "Акінджі" та "шахеда" можна порівняти, турецький дрон, звичайно, швидший. Це дозволить йому працювати навздогін і збивати ракетами.

А ще у ньому використовуються українські двигуни AI-450 на 450 кінських сил. Розглядалася можливість встановлення силових установок МС-500 від "Мотор Січ" з потужністю 750 кінських сил. Чим більша потужність, тим вище безпілотник підніметься з повним навантаженням. На AI-450 практично з повним навантаженням вдається піднятися десь на 9,5 км.

Частину високотехнологічних комплектуючих ми самі виробляємо, ми маємо розуміння, що бойовий дрон може вироблятися в Україні. Baykar Makina інвестує близько 100 млн доларів і до 2025 року має запустити завод у Київській області.

Сама база Bayraktar Akinci як технічного апарату дуже гарна. Я думаю, його перспективи на озброєнні України мають бути теж гарними.

Валерій Рябих, для РБК-Україна