Що не так дальністю іранських ракет і яку загрозу вони можуть нести в парі із "Шахедами"

Дальність стрільби іранських ракет, які Росія хоче отримати від Ірану, становить 500-700 км. Але наскільки вони можуть бути точними достеменно не відомо і можливо, що росіянам вони знадобляться лише для створення інформаційного шуму під час повітряного терору "Шахедами" й іншим озброєнням.

Про те, наскільки в реальності далекобійні іранські ракети і як РФ у разі їх отримання може застосовувати - в коментарі РБК-Україна розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Що з дальністю в іранських ракет?

У них пристойна дальність. Вони мають модифікації, починали вони взагалі з 200 кілометрів, а тепер у них є модифікації, які стріляють на 500-700 км. Вони ж на експорт їх особливо не постачають, тому вони не входять до системи обмеження ракет середньої дальності. Тобто для себе вони можуть виготовляти що хочуть, а для експорту є свої обмеження, вони стосувалися саме того, щоб у ракетах стояло обмеження 300 кілометрів.

Головне в ракеті, у дроні - це виконання його функціоналу. Ракета - це досить дорога зброя, якщо вона просто криє площею і не потрапляє туди, куди треба, то сенс цієї зброї? Війна "на виснаження" потребує підрахунку грошей. "Шахеди" літають, вартість зараз близько 30-40 тисяч, ціна зросла тому, що вони, зважаючи на все, стали туди встановлювати супутникові телефони.

Точність іранських ракет це загадка, ніхто цього не знає. Питання в чому, чи потрібна їм ця точність? Зважаючи на все, ідеєю зірвати опалювальний сезон росіяни стурбовані. Це їхня концепція, стратегія, завдання і вони її виконуватимуть. Вони намагатимуться робити це різними ресурсами.

Насамперед це "Шахеди". Також була інформація, що вони зігнали вздовж північних кордонів 46 "Іскандерів" - і крилатих ракет та балістики. Є інформація про те, що вони зараз модернізують С-400, щоб вона била більш прицільно як балістична ракета.

"Росії доводиться клянчити в Ірану"

Росіяни мають досить велику кількість С-400, які вони намагаються модернізувати. І в цій ситуації ця історія з Іраном сумна - їм доводиться просити, клянчити, принижуватись та обмінювати їх на Су-35. Їм це дуже не хочеться, я так розумію. В них ще залишаються ракети повітряного базування. З наземного базування вони мали ідею використовувати Х-35 у складі ОТРК "БАЛ", береговий комплекс. Ці Х-35 - це цікаві ракети, а ці Х-59 - це, можна сказати, легка версія Storm Shadow/Scalp і Taurus. Вони навіть схожі на Taurus, але у них не така досконала система наведення, перемикання управління.

Росіяни хочуть вийти на цільовий показник десь 500 "Шахедів" на місяць. У них буде три джерела - безпосередньо постачання з Ірану, власне виробництво, і власна комбінація, коли буде велике вузлове складання, частково там будуть російські запчастини, частково іранські, але великовузлові, щоб швиденько зібрати та запустити.

Вони очевидно будуть різної якості та точності, різної якості систем наведення. Вони хочуть вийти на число на рівні 500 на місяць. Минулого місяця вони зробили 503. Думаю, вони прагнутимуть організувати логістику, вести пуски з чотирьох точок - Чауда, Приморськ-Ахтарськ, Курський аеродром і четверту десь ще поставлять. Намагатимуться пускати їх великими кількостями з різними інтервалами, щоб максимально плутати наше ППО.

Як РФ може застосувати іранські ракети у разі отримання

Не виключаю, що вони можуть використовувати ці іранські ракети, але не як засоби ураження військових цілей і навіть не як ураження інфраструктури. Можливо, вони їх використовуватимуть просто для того, щоб створювати цей інформаційний шум для наших операторів РЛС і займатися терором міст України. Куди завгодно - туди потрапило, яка є точність, така є.

Росіяни хочуть збільшити кількість об'єктів, які летітимуть сюди, а ми хочемо знайти засіб, який розбере ці об'єкти за категоріями та всі цілі максимально знищити. Коефіцієнт 80% це дуже високий відсоток. Але якщо їх щоночі літатиме по 50 і плюс "Шахеди", то 20% кудись прилітатимуть. На це розрахунок.

Якщо раніше ми ці "Шахеди" й винищувачами збивали, і гелікоптери за ними ганялися, і ракетами по них стріляли, то зараз всією стрілецькою зброєю поспіль можна стріляти.

Ми намагаємось усі системи ближнього радіуса дії автоматизувати. Ідеальний варіант, коли твій засіб враження літального апарату дешевше, ніж апарат, тоді ти виграєш у противника війну на виснаження. Тепер триває боротьба, щоб "Шахеди" збивати стрілецькою зброєю, щоб це було окреме завдання і це завдання має вирішуватися мобільними групами.

Інформація щодо Ірану та його ВПК - це ідентифікація об'єкта за непрямими ознаками, тобто ти бачиш не об'єкт, яке тінь. Те, що вони на виставках, на форумах оголошують, цьому особливо вірити не можна. Я колись беру геометрію цих ракет, порівнюю з геометрією інших ракет, я розумію, що ця ракета може летіти 500-700 кілометрів. А вони кажуть, що вона летить тисячу. Я в це не вірю.

Ми повинні припускати, що це будуть точні ракети за великої кількості. Росіяни прагнутимуть вирішення цього завдання, максимально напружуючи свою логістику, максимально напружуючи всі ланцюжки логістичні та військові. Це все треба буде запрограмувати, треба буде, щоб ці ОТРК виїхали на позиції, щоб ми їх не могли вдарити.

Костянтин Криволап для РБК-Україна