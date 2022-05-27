Россияне осознали критическую важность Харьковского направления, - эксперт

Поэтому вражеские войска сейчас усилили обстрелы с ракетных систем залпового огня, которые сейчас даже достигают окрестностей Харькова. Так что ситуация на харьковском направлении остается напряженной.

На Изюмском направлении противник, вероятно, также осознает всю угрозу, которую представляет продвижение наших войск с запада по направлению к Изюму и операции наших подразделений в так называемом изюмском лесу. Поэтому они с очень большим вниманием и опасением наблюдают за своим правым (западным) флангом для того, чтобы предотвратить возможный прорыв наших подразделений. Это создаст для них огромные проблемы, потому что мы сможем выйти в тыл их ударным группировкам, которые продвигаются в направлении Барвенково - Славянск.

Сейчас критическое направление – Северодонецк - Лисичанск, где идут ожесточенные бои, и фланги этого района, где ситуация сильно обострилась в последние дни. Получив некоторые успехи в районе Попасной, противник создал очень серьезные угрозы для наших поставок и линий обеспечения к Северодонецку и Лисичанску. Вражеские войска подошли в упор к населенному пункту Васильевка в Бахмутском районе Донецкой области. Там недалеко находится Белогоровка Донецкой области. Если противник подойдет туда в упор, тогда трасса Бахмут - Лисичанск будет физически перекрыта и это сильно осложнит систему обеспечения наших войск.

В чем там еще состоит большая угроза? Если посмотреть на карту, то там есть еще одна дорога – через Северск. Но проблема в том, что расстояние между двумя выступами в направлении на Северск и в направлении на Белогоровку возле Бахмута составляет примерно 20-25 километров. Это расстояние может быть перекрыто артиллерийскими ударами и авиацией. То есть перерезание трассы Бахмут - Лисичанск крайне осложнит положение наших войск, которые сегодня обороняют Северодонецк и Лисичанск.

На остальных направлениях ситуация более-менее стабильна. Противник пытается либо сковать наши силы, либо продвинуться, но без особого успеха. Враг пытается обойти Авдеевки, действовать в направлении Курахово от Марьинки. Там таких серьезных угроз для нас нет по сравнению с тем, что есть в районе Северодонецка и Лисичанска.

На юге, если говорить о левом береге Днепра, в населенном пункте Васильевка Запорожской области противник концентрирует свои усилия для нанесения ударов вдоль Днепра в направлении на Запорожье. На правом берегу Днепру враг хочет выйти на админграницы Херсонской области и улучшить свое тактическое положение, чтобы не допустить удары по известной Чернобаевке со стороны украинских сил и сделать ее спокойным тыловым районом обеспечения.

Поэтому мы не можем исключать, что агрессор может провести наступательные действия на этих направлениях. Но до тех пор пока они не достигнут какой-либо серьезного преимущества на Донбассе и не смогут высвободить часть сил и средств для переброски на другие направления, это маловероятно. То, что агрессор может нанести удар из Васильевки по направлению к Запорожью, пока видится более реальным и мы не можем исключать такую вероятность. Николаевское направление пока что рассматривается врагом как третьестепенное направление с точки зрения последовательности нанесения ударов.

Что касается высадки воздушного и морского десанта в районе Одесской области, на сегодня такой угрозы нет. Уровень опасности из Приднестровья пока не настолько велик, чтобы говорить о нанесении оттуда удара. А десантная высадка – это составляющая оперативной операции, то есть нужно параллельно, чтобы войска противника наступали с суши.

Если бы войска прорвались из Николаева и подошли к Одессе, тогда они могут начать отвлекать наши силы из Приднестровья – там есть около 7 тысяч войск. Это российский контингент и непосредственно приднестровская "армия". Тогда враг мог бы рассматривать вопрос о высадке десанта, чтобы взять под контроль Южную Бессарабию. Поэтому они и пытаются окончательно разрушить Белгород-Днестровский мост в районе Затоки и подстрекают сепаратистские настроения в южной Молдове.

Единственное, что на сегодня выглядит тревожно для нас со стороны Беларуси – это размещение в Бресте дивизиона "искандеров". Если мы говорим о "Точках-У", то у них дальность полета составляет 120 километров. То есть это может представлять потенциальную угрозу для Житомирской, Ровенской и Волынской областей. Но перемещение дивизиона "искандеров" – это угроза для всего запада Украины.

Беларусские войска – до 7 батальонных тактических групп – находятся на так называемой ротационной основе, якобы чтобы предотвращать провокации со стороны Украины. Российских подразделений там либо нет, либо их число незначительно. Говорить о том, что в ближайшие дни, недели может быть какая-либо атака со стороны Беларуси, не приходится, потому что там нет признаков скопления подразделений, сил и средств для совершения такой операции.