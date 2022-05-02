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Россия пытается открыть второй фронт на Приднестровье, - военный эксперт

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Украина, Понедельник 02 мая 2022 11:13
Россия пытается открыть второй фронт на Приднестровье, - военный эксперт Фото: Приднестровье (esp md)
Автор: Олег Жданов, военный эксперт

У российских войск есть задача-минимум и задача-максимум. Задача-минимум – это выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Эту задачу они пытаются выполнить до 9 мая. Задача-максимум состоит в захвате Украине и прорыве к Киеву.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

В условиях, когда у противника не хватает резервов и ресурсов, нормальное командование начало бы с переформатирования и перегруппировки войск. Но так как у них нет на это ни времени, ни возможности, они просто пытаются атаковать нас со всех сторон, по всем направлениям. Замечу, то, что сейчас вражеские войска проводят на юге Украины, это не наступление – это атакующие действия.

Этими действиями они хотят достичь двух целей. Первая – это прощупать нашу оборону в поисках слабого места. Вторая – отвлечь основное внимание с донецкого направления, чтобы мы испугались и начали перебрасывать силы для обороны другого направления. Я бы сказал, что это попытка распорошить наши силы по разным направлениям.

У них ничего не получается на Донбассе. По этой причине они сейчас атакуют с любых позиций, любыми силами и во всех направлениях одновременно. Они прибегают к различным мерам, чтобы расшатать ситуацию и выполнить задачи, нарезанные Кремлем. Они ищут место, где у них мог бы быть успех.

Сейчас они пытаются открыть второй фронт на Приднестровьи, чтобы мы туда перебросили войска – в Одесскую и Винницкую область. Но это сугубо отвлекающий маневр. Он рассчитан на то, что мы начнем снимать войска с какого-то из направлений и переводить их на границу с Приднестровьем. И в том направлении, где мы заберем часть войск, они сразу же начнут наступательные действия.

Но в Приднестровье настолько небольшая численность российских войск, что проводить какие-либо самостоятельные военные операции там нет возможности. Может ли агрессор перебросить туда дополнительные силы? Вряд ли Украина пропустит туда какие-либо самолеты с личным составом РФ через наше воздушное пространство.

Олег Жданов для РБК-Украина

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