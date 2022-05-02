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Росія намагається відкрити другий фронт на Придністров'ї, - військовий експерт

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Україна, Понеділок 02 травня 2022 11:13
Росія намагається відкрити другий фронт на Придністров'ї, - військовий експерт Фото: Придністров'я (esp md)
Автор: Олег Жданов, військовий експерт

У російських військ є завдання-мінімум і завдання-максимум. Завдання-мінімум - це вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Це завдання вони намагаються виконати до 9 травня. Завдання-максимум полягає в захопленні Україні і прориві до Києва.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.

В умовах, коли у противника не вистачає резервів і ресурсів, нормальне командування почало б з переформатування і перегрупування військ. Але так як у них немає на це ні часу, ні можливості, вони просто намагаються атакувати нас з усіх боків, в усіх напрямках. Зауважу, те, що зараз ворожі війська проводять на півдні України, це не наступ – це атакуючі дії.

Цими діями вони хочуть досягти двох цілей. Перша - це промацати нашу оборону в пошуках слабкого місця. Друга - відвернути основну увагу з Донецького напрямку, щоб ми злякалися і почали перекидати сили для оборони іншого напрямку. Я б сказав, що це спроба розпорошити наші сили за різними напрямками.

У них нічого не виходить на Донбасі. З цієї причини вони зараз атакують з будь-яких позицій, будь-якими силами і у всіх напрямках одночасно. Вони вдаються до різних заходів, щоб розхитати ситуацію і виконати завдання, нарізані Кремлем. Вони шукають місце, де у них міг би бути успіх.

Зараз вони намагаються відкрити другий фронт на Придністров'ї, щоб ми туди перекинули війська – в Одеську і Вінницьку область. Але це суто відволікаючий маневр. Він розрахований на те, що ми почнемо знімати війська з якогось із напрямків і переводити їх на кордон з Придністров'ям. І в тому напрямку, де ми заберемо частину військ, вони відразу ж почнуть наступальні дії.

Але в Придністров'ї настільки невелика чисельність російських військ, що проводити будь-які самостійні військові операції там немає можливості. Чи може агресор перекинути туди додаткові сили? Навряд чи Україна пропустить туди будь-які літаки з особовим складом РФ через наш повітряний простір.

Олег Жданов для РБК-Україна

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