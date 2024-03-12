Російський кордон прорвано. До РДК та компанії можуть приєднатися інші: що буде далі

Про масовану атаку дронів

У ніч проти 12 березня Україна знову масовано атакувала об'єкти на російській території. І тут однозначно простежується тренд: зростає кількість застосовуваних дронів, тобто Україна розширює свої можливості. Щоб було зрозуміло, ми тільки зараз виходимо на потрібну частоту та ефективність ударів. Нарощуємо свої можливості таким чином, щоб як мінімум не відставати від росіян, як максимум - їх перевершити.

Другий момент - системність у нанесенні ударів по військово-промислових об'єктаї та нафтогазовій галузі. Очевидно, є комплексне завдання: зменшувати спроможності Росії щодо виробництва зброї та щодо отримання коштів до бюджету, за рахунок яких фінансується війна проти України.

Удар по нафтопереробному заводу "Лукойлу" під Нижнім Новгородом вкладається в цю логіку. Його НПЗ працюють на зовнішньому та внутрішньому ринках, це прибуток через продаж нафти та нафтопродуктів за кордон. І абсолютно закономірно: щоб зменшувати можливості Росії, треба бити по промисловиї об'єктах. Дуже часто удари, коли ми кажемо про НПЗ, наносятся по обладнанню та терміналам, які відповідають за переробку нафти. Тобто не тільки по сховищах, а по найдорожчому обладнанню.

Не думаю, що росіяни у прагненні захистити свої об'єкти почнуть перекидати ППО з фронту. Поки цього не фіксується, вони тримають велику кількість засобів ППО на фронті. Тим гірше для них, бо у нас з'являються нові можливості. Нас у принципі будь-який сценарій влаштовує. Якщо перекидатимуть ППО, це означає, що ми на фронті зможемо ефективніше вражати ворожі цілі. Якщо не будуть, наші сили продовжать бити по об'єктах на території РФ. Питання не в тому, що Росії не вистачає ППО. А в тому, наскільки вдало Україна планує маршрути та реалізує операції.

Про прорив російського кордону РДК та компанією

Спочатку треба звернути увагу на розширення складу учасників. До традиційних РДК та легіону "Свобода Росії" додався "Сибірський батальйон". По-друге, я маю інформацію про те, що приєднаються інші організації, сподіваюся, про це скоро будуть новини.

Йдеться про рухи, які знаходяться безпосередньо в Росії. Вони чекають на команду, буде оприлюднено маніфест із чіткими політичними вимогами до режиму Володимира Путіна. Вони вийдуть з ним, його публікуватимуть, а ми спостерігатимемо за формуванням потужної озброєної опозиції в РФ. Такого ми ще не бачили.

Щодо прориву кордону в Бєлгородській та Курській областях, рано говорити про повноцінні бойові операції. Мета цієї акції - показати, що озброєна опозиція є і вона розростатиметься. Вони готові до збройного спротиву. Для нас це важливо тим, що більше російських військ знищується на території РФ, тим менше їх застосовуватимуть проти України.

Думаю, є ознаки того, що війна переноситься до самої Росії. Що робить путінський режим? Вони намагаються роздробити ці рухи, репресувати та знищити опозицію. А завдання РДК та компанії - об'єднати тих, хто протестує проти Путіна і готовий робити це зі зброєю в руках. Наскільки мені відомо, певні успіхи є. Що може означати поступове перенесення війни на територію Росії. Можливо, не так швидко, як хочеться, але тенденції закладено.

Олександр Мусієнко, для РБК-Україна