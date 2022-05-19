В районе Изюма российские войска перешли от наступательных действий к обороне, - Жданов

На юге области есть полоса на изюмском направлении, которая остается под контролем противника. Там по направлению от Волчанска проходит их основной путь по обеспечению российских войск в районе Изюма. В районе Изюма находится самое крупное скопление войск – до 20 батальонных тактических групп, которые наступают в направлении Барвенково.

В направлении от Барвенково на Изюм мы провели контрудар. Встречным наступлением мы сумели сбить наступательные действия российских войск, заставив их остановиться и немного отойти в сторону Изюма. Сейчас они там закрепляются. Российские войска перешли от наступательных действий к обороне.

То, что противник был остановлен под Изюмом, не позволяет им развивать наступление в направлении Северодонецке или Краматорска. Потому что их изначальный замысел, скорее всего, состоял в том, чтобы дойти вплоть до Краматорска – от Гуляйполя до Краматорска и от Изюма до Краматорска. Эта был бы большая дуга, которая бы окружила большую часть наших войск в зоне ООС. Но в районе Гуляйполя мы нанесли им поражение и они перешли к обороне, так же, как сейчас в Изюме.

Поэтому и начались события в Белогоровке. Они уменьшили запланированный радиус окружения и пытались от Белогоровки двинуться на Попасную. Если взглянуть на карту, то эта дуга будет меньше раза в три. Но мы их там также разгромили. Исходя из сводок Генштаба, они снизили количество атак. Думаю, что они понемногу начинают выдыхаться. Возможно, еще 3-4 дня активных действий и противник будет переходить к обороне. Почему? Потому что проводим удары по их тылу. К примеру, под Изюмом на днях сожгли их большой склад боеприпасов, а это существенно влияет на интенсивность боевых действий.

По Луганской области, скорее всего, замысел российских войск заключался в том, чтобы окружить Северодонецке и одновременно выйти на границы области. Но все события в районе Белогоровки, где наши силы нанесли по удары по врагу, разрушили планы российских войск. Российские войска хотели перейти участок от Белогоровки до Попасной, а для этого нужно форсировать Северский Донец в районе Белогоровки, создать там наступательную группировку и продвигаться в направлении Попасной. Тогда бы Северодонецк попадал в окружение.

Но мы нанесли огневое поражение и полностью разгромили там, по некоторым оценкам, до двух батальонных тактических групп противника. Они полностью уничтожены и вместе с ними уничтожены пять понтонных переправ. Поэтому можно констатировать тот факт, что никакого окружения Северодонецка на сегодня нет. И планы по его осуществлению заморожены или отложены Российской Федерации ввиду отсутствия сил и средств.

Сейчас враг не может замкнуть кольцо от Белогоровки до Попасной – этот участок они не могут перекрыть своими войсками. Почему? Потому что из Попасной они не могут прорвать нашу оборону, там мы постоянно наносим противнику огневые поражения и он откатывается обратно на свои позиции. А в Белогоровке мы не дали им переправиться на правый берег реки Северский Донец. Самое главное – что мы продолжаем контролировать трассу Лисичанськ - Бахмут. Это основная трасса по обеспечению наших войск в районе Северодонецка.

В Донецкой области – южный фланг зоны Операции объединенных сил оккупантам удалось захватить, начиная от Мариуполя и до Волновахи. Дальше мы удерживаем оборону от Донецка на север почти по той же линии, которая была в соответствии с минскими соглашениями. Они продвинулись только в районе Авдеевки на несколько километров. Вся остальная линия по-прежнему удерживается.