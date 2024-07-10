Польща почне збивати ракети над Україною? Найближчими днями стануть визначальними

Угода була підписана напередодні саміту НАТО у Вашингтоні. Я думаю, не випадково, щоб саме в рамках саміту обговорити, як у той чи інший спосіб покращити українську систему ППО.

Пункт про можливість збивати російські ракети вкладається в комплекс заходів, щоб підштовхнути окремі країни до конкретних дій та узгодити їх з НАТО. Щоб там побачили, що є, як мінімум, узгоджена позиція України та Польщі. Сподіваюся, що це прискорить процес.

Інше питання, як це буде реалізовано та в якій формі.

Мені здається, дієвим інструментом можуть стати польські F-16. Які можуть діяти безпосередньо над нашою територією. Україна може дозволити такі польоти, і в рамках цього F-16 візьмуть на патрулювання, наприклад, деякі райони Львівської, Волинської областей тощо під час масованих російських атак.

Другим способом є переміщення засобів ППО Польщі та створення безпольотної зони углиб території України на 50-100 км залежно від того, які це будуть системи. Є лише два способи, інших я не бачу.

Навіщо треба погодження з НАТО? Польща від початку обрала такий формат активних консультацій. Хочу нагадати, ще в 2022 році Варшава зверталася за роз'ясненням, як діяти під час російських атак на Україну, зокрема, коли ракети порушують польський повітряний простір. Вони хочуть обговорювати всі можливості, щоби потім не отримувати негативних фідбеків від Брюсселя.

Думаю, ініціатива України та Польщі активно обговорюватиметься найближчими днями. І найближчі дні стануть визначальними, наскільки перехоплення російських ракет польської ППО взагалі реальне. Сподіваюся, реальне і в найближчій перспективі.

Саме зараз з'явився черговий привід для тих, хто каже, що не треба перетинати "червоні лінії" Путіна. Ми побачили, як Росія скоїла жахливий злочин, вдаривши 8 липня по "Охматдиту", житловому будинку та ще одному медичному центру в Києві. З'явилася досить серйозне підгрунтя, щоб опрацювати ідею збиття ракет.

Олександр Мусієнко, для РБК-Україна