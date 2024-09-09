На Покровському напрямку намічається початок стабілізації ситуації: що далі

На Покровському напрямку йдуть важкі бої, які перейшли в стадію критичної. Ворог зосередив потужні ресурси та резерви. Росіяни наступають відразу на всьому Східному фронті - на декількох напрямках: на Покровськ, на Торецьк, на Часів Яр, на Вугледар.

Але найбільші сили противника сконцентровані та спрямовані саме для наступу в бік Покровська, адже це логістичний хаб для Сил оборони України і це місто займає одне з центральних місць в системі оборони на цьому напрямку.

За останній місяць темпи просування ворога там зросли. Інтенсивність боїв була доведена на Покровському напрямку до 55 за добу, а загалом на Східному - до 150-200, хоча попередні показники були орієнтовно 100 - 150.

Розуміючи цю ситуацію наше військо-політичне керівництво вжило відповідні дії, завело додаткові ресурси і частково поповнили підрозділи на Покровському напрямку, а також спрямували додаткові засоби, зокрема і боєприпаси. Завдяки цьому протягом останніх двох-трьох діб намічається та проглядається початок стабілізації на цій ділянці фронту.

Ворог вже не може проводити наступи одночасно на кількох напрямках на Східному фронті. Він буде визначитись з пріоритетами. Щоб захоплювати Покровськ, йому треба вирішити питання Селидового. Бо спочатку вони намагались діяти й зі сторони Торецька, але зараз діяти на всіх напрямках одночасно не вдається.

Тому в останні дні є позитивні сигнали щодо початку стабілізації. За наступний тиждень буде зрозуміло, яка тенденція буде превалювати на цьому напрямку: чи ворожа наступальна, чи наша оборонна.

Після невдалих підсумків наших контрнаступальних дій росіяни у листопаді минулого року розпочали свою наступальну операцію і перетворили її на стратегічний наступ, який зараз відбувається. Сили, які на Покровському напрямку зосередили росіяни, вони зберігають, попри початок наших дій у Курській області.

Водночас дії на Курському напрямку змусили ворога перекидати туди сили не частинами, полками чи бригадами, а батальйонами, щоб не було послаблень у всіх їхніх наступальних діях. Станом на тепер противник перекинув до Курської області 15 батальйонів - це понад 5 тисяч військ - так, на Курському напрямку вони сформували угруповання чисельністю у понад 30 тисяч.

Безпосередньо з Покровського напрямку росіяни не забирали сили. Натомість до Курської області переправили частину засобів - наприклад, бронетехніку - яка призначалася керівництвом ворога для того, щоб підсилити наступальні дії на Покровському напрямку. Тобто опосередкованим способом Курською операцією вдалось дещо повпливати на ситуацію під Покровськом.

Безумовно, для наших військ залишаються проблеми - захоплено Карлівку, є загроза оточення в районі Невельського. Але і росіянам тепер доведеться обирати 1-2 напрямки, де продовжувати наступ, бо вести його на 6-7, як вони це робили досі, вони вже не зможуть.

Протягом тижня має прояснитись подальша тенденція та динаміка подій на Покровському напрямку. У планах ворога - захопити Покровськ до 1 жовтня. Чи вдасться йому це, залежить від того, які ресурси ми задіємо на цьому напрямку. Бо в разі окупації противником цього міста, далі йдуть не обладнані території з точки зору оборони. До того ж сам Покровськ - це важливий хаб для забезпечення дій Сил оборони України.

У разі просування на цьому напрямку є різні варіанти подальших дій противника. Це і активізація в напрямку Слов'янсько-краматорської агломерації, і в районі Вугледара, де вони теж зараз намагаються діяти, і можливі дії в бік Дніпропетровської області.

Ігор Романенко для РБК-Україна

