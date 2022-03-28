План Путина провалился из-за ошибочной оценки ситуации в Украине, - военный эксперт

Ведь существует сложная система: разведка формирует свои оценки на основе полученной информации, докладывает своему командованию, командование докладывает Путину как верховному главнокомандующему РФ. Очевидно, что эта информация на каком-то этапе была искажена, или это разведка ее искажала. Хотя я думаю, что это искривление было на уровне коммуникации командования Вооруженных сил РФ. Та информация, которая докладывалась Путину, адаптировалась к его взглядам на ситуацию.

И в результате было сформировано ошибочное мнение, что за 48 часов всю Украину оккупируют, Киев будет захвачен, россиян будут встречать с цветами и тому подобное. То есть агентура будет действовать успешно и фактически это будет короткая победоносная война, в ходе которой России удастся достичь своих целей. А дальше будет давление на НАТО и решение дальнейших геополитических задач, которые поставил перед собой Путин. Они сформированы в тех ультиматумах, что выдвигались в конце прошлого года: возвращение альянса к границам 1997 года, вывод ударных вооружений из Восточной Европы и тому подобное. Очевидно, что из-за ошибочной оценки их план провалился.

Теперь что делать дальше? Думаю, что генералы, которые докладывали Путину, не сразу признались, насколько катастрофической для них ситуация. И некоторое время они утверждали, что в принципе операция идет по плану. Единственное, что нужно растянуть все это по времени, поскольку оказалось, что "нацисты воюют и они не сдались. Что, мол, Украина уже под контролем, но надо еще немного времени. Однако сейчас уже месяц после начала их операции начинает пробиваться информация о потерях.

Очевидно, что Путину уже доложили реальную ситуацию. Хотя я уверен, что все равно в несколько искривленной форме: мол, вот они сейчас возьмут Мариуполь, затем Николаев и Одессу, затем окружат группировку украинских войск на Донбассе и затем возьмут Киев – просто надо немного подождать.

Поэтому они говорят о том, что нужно провести мобилизацию – либо скрытую частичную, либо полную для того, чтобы эффективно удерживать оккупированные территории. Вероятнее всего, они сейчас склоняются к скрытой частичной мобилизации среди отдельных слоев населения, социально незащищенных, с кредитами, криминальным прошлым. Это у них стала практика и формирование ЧВК или наполнение воинских контингентов в ОРДЛО.

То есть сейчас они будут пытаться набрать еще живой силы. Путина не интересует количество погибших российских солдат. На самом деле, чем больше, тем даже лучше для него. Поскольку это демонстрирует то, что задача и цель велика. И на эту большую цель можно положить очень много российских сил. А потом, например, с трибуны Мавзолея 9 мая заявить, что 100 тысяч солдат полегли за большую цель. Это для Путина будет гордость, а не проблема.

Проблема у них есть сейчас с техникой. Несмотря на то, что статистически у них есть еще несколько тысяч таких, более 10 тысяч бронированных машин и тому подобное, я думаю, на самом деле, костяк своей армии они уже уничтожили в Украине. Сейчас они будут доставать из баз хранения старую советскую технику, но она, очевидно, в неудовлетворительном состоянии. То есть из нескольких тысяч танков можно сделать несколько сотен танков, которые смогут выполнять задачи. Причем они будут не теми высокотехнологичными, что уже уничтожены с помощью западных технологий, а просто железо, которое будет ехать и куда стрелять.

Если говорить о дальнейшем развитии событий, то, думаю, Россия еще некоторое время будет бросать в топку этой войны максимум личного состава, живой силы и техники. В то же время пытаясь осуществить прорыв, окружить Мариуполь, Донбасс, Одессу, Киев. Это основные направления, которые они будут пытаться взять, чтобы продемонстрировать хотя бы какой-то успех.

Однако несмотря на довольно слабую позицию Соединенных Штатов, которые декларируют, что они не будут напрямую вмешиваться в этот конфликт, то, я уверен, что Путин имеет в своем арсенале вариантов и ядерную атаку. То есть нанесение тактического ядерного удара по территории Украины для того, чтобы заставить и нас, и Запад прекратить боевые действия и согласиться на его условия.

Он не может допустить проигрыш в этой войне. И для этого у него есть очень немного вариантов. Или переломить ход войны, вбрасывая все больше мобилизованных и старой техники, что не будет достаточно эффективным и растянется во времени. Или нанести ядерный удар. Или же окружение Путина все же решит вопрос о его физического уничтожения и тогда ситуация радикально изменится. Тогда не будет в России того энергетического сгустка под названием Путин, который толкает Россию на катастрофу.

С точки зрения Путина ядерная атака на Украину может быть успешной, потому что будет уничтожено несколько сотен тысяч украинцев. А Запад будет вынужден остановить украинскую армию и принудить Украину к переговорам, избегая дальнейшего развития ядерной гонки. Ведь позиция администрации Байдена сейчас сводится к тому, чтобы максимально снизить возможности к эскалации.

Они не готовы к войне и в этом заключается слабость нишнишней позиции прежде всего руководства США. Если бы Соединенные Штаты действовали с позиции силы, с позиции инициативы и демонстрации готовности идти на повышение ставок, то, думаю, Путин бы не решился даже напасть на Украину. Но США показывали, что они не будут вмешиваться в конфликт и поэтому мы имеем текущую ситуацию.

Что касается нападения Беларуси, украинская армия к этому готова. Конечно, это будет для Украины неприятно, поскольку тогда откроется еще одно направление атаки. Однако хотел бы подчеркнуть, что в Беларуси не такая большая армия. Она в целом насчитывает примерно 50 тысяч человек. Из них, возможно, максимум 25 тысяч личного состава, которые могут сейчас воевать. Учитывая это, тот контингент, который зайдет на территорию Украины – это примерно 5-10 тысяч – они не смогут достичь успеха. И это может обернуться для самого Лукашенко крахом.

На самом деле, Путин рискует тем, что пытается втянуть Лукашенко в войну. Если бы это было сразу, в первые дни начала войны, когда надо было сориентироваться с каких сторон идет наступление, с каких сторон нужно организовать оборону, тогда у белорусов, возможно, был бы еще шанс быстро перекрыть Волынский направление и затем достичь каких-то рубежей.

Сейчас, когда уже Украина готова к любому развитию событий, а наша армия готова остановить белорусский наступление, то думаю, что шансов у них немного. И на этом этапе уже открывается анализ того, каким образом это обернется для самого Лукашенко и для развития ситуации в Беларуси.

Почему Путин рискует? Если сейчас Лукашенко терпит крах, если у него начнутся внутренние проблемы и реальные протесты в Беларуси, с мощным давлением и силовыми акциями против участия Беларуси в войне, тогда это создаст огромную проблему для самого Путина.

Если посмотреть на карту, то фактически все наступление с севера, нанесение большинства ракетных ударов и работа российской авиации по Украине осуществляется с белорусской территории. Если представить себе, что Беларусь исключается из этой кампании, тогда для Путина наступают очень тяжелые времена. Для Украины тогда сокращается фронт примерно на 40%. Если исключить северный фронт, тогда мы получим высвобождение большого количества сил, которые могут быть использованы для контрнаступления против России на всех других направлениях.

Однако у Путина сейчас нет другого выхода. Он хочет втянуть Лукашенко в эту" мясорубку", чтобы замазать его кровью и использовать максимально возможные ресурсы. Если уж российская армия будет уничтожена в войне против Украины, то почему Лукашенко будет стоять в стороне? Поэтому для Украины очень важно нанести максимальное поражение тем белорусским силам, которые решатся зайти на нашу территорию.

Вероятность этого очень высока, потому что Путин требует этого от Лукашенко. Лукашенко пытается избежать того, чтобы отдать прямой приказ начать сухопутную операцию вооруженными силами на украинском направлении. Потому что сам понимает этот риск-это может привести к краху его режима. И поэтому он пытается сохранить статус-кво, который позволяет ему сохранять власть.