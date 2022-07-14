Переломить ход войны: какое оружие получает Украина от союзников и достаточно ли его

Сколько получает Украина

На сегодня у нас стоит задача - остановить противника. Вторая фаза - перехватить оперативную инициативу. Третья фаза - начать контрнаступательные действия. Четвертая фаза - победить.

Проблема не в том, что наши союзники хотят или не хотят дать нам это оружие. Проблема заключается в том, что начиная с 1992 года ни одна страна мира не рассматривала в обозримой перспективе боевые действия или войну такого масштаба, которую мы на сегодня имеем в Украине, и абсолютно к этому не готовилась. Например, Великобритания имеет всего лишь 266 танков. Не 2,5-3 тысячи, как у нас.

Германия официально в строю, без учета запасов на складах, 38 систем залпового огня. Поэтому, когда кто-то спрашивает, почему нам немцы не передают системы залпового огня - потому что их у них почти нет.

Когда мы говорим о Польше - это одна из стран, которая осознает опасность - у нее нет ни одной единицы буксируемой артиллерии. То есть в них есть только самоходная артиллерии и ее очень немного. При этом они передали нам свой государственный заказ на САУ "Краб", предоставив нам четыре дивизиона. А четыре дивизиона - это серьезная вещь, которая очень влияет на боевую подготовку.

Например, мы на 40% истощили американские составы "Джавелинов". То есть столько мы уже использовали и забрали из США. Они должны пополнить эти запасы, ведь у них есть задача национальной безопасности.

Нам передают просто колоссальные объемы вооружения. Причем передают их в комплексе. Не то чтобы американцы не любили метрическую систему, когда говорят, что передают нам 18 гаубиц, 18 - это количество гаубиц в дивизионе. Нам передается целостный дивизион. К тому же он передается вместе со средствами разведки и контбатарейними радарами. То есть мы получаем весь комплекс.

Однако техника, которая нам поступает, по 20-30 лет не эксплуатировалась и требует ремонта. Поэтому наши предприятия просто завалены работой по ремонту такой техники. Те цифры поставок, которые заявляются публично - это лишь верхушка айсберга, поступает значительно больше.

Сколько оружия и техники нужно Украине

Если говорить об оружии, которая нам крайне необходимо, то на различных фазах войны нам нужно будет ориентировочно до тысячи боевых бронированных машин разного класса, до 500 новейших артиллерийских систем самоходных и буксируемых, а также по меньшей мере 300 систем залпового огня нового поколения такого типа как HIMARS или M270 MLRS.

Причем это только наши предварительные расчеты. Также сюда закладывается понятие резерва. Такие цифры являются целесообразными для того, чтобы обеспечить устойчивость обороны и возможность проведения наступательных действий из положения в обороне.

К тому же западное оружие тоже не является универсальным и имеет свои определенные недостатки. Например, в истории человеческой цивилизации не было никакой войны, когда столь массированно использовались крылатые ракеты в течение столь длительного периода времени.

По Украине уже выпустили ориентировочно 2,9 тысячи ракет. Есть системы противовоздушной обороны, но они создавались и разрабатывались еще в 70-е годы, когда применение крылатых ракет в таких масштабах не предполагалось. Эти системы предназначались для сбивания бомбардировщиков, истребителей, еще каких-то носителей, но не крылатых ракет.

Не создавались такие комплексы, которые могли бы справляться с таким нашествием крылатых ракет. Здесь еще есть также проблема перевода. В украинском языке мы используем одно слово - "ракета". А в английском языке есть четкая детерминация - есть понятие "missile" и есть понятие "rocket". Rocket - это неуправляемая ракета, она может быть запущена с вертолета: это "Крабы", "Смерчи", "Ураганы". А missiles - это "Оникс", "Калибр", X22 и тому подобное.

Поэтому противоракетная "ракетная" оборона типа "Железного купола" существует, но она не соответствует требованиям этой войны. А противоракетная "противокерованоракетная" оборона - ее практически нет. Применение тех систем, что нам дают - это экспромт и он еще не показал себя. Ни одна система противовоздушной и противоракетной обороны не является на 100% эффективной.

Что касается необходимого вооружения, то, первый фактор - мы очень ограничены в деньгах. Во-вторых, никто не знает, как будет развиваться война и какое вооружение нам может быть в дальнейшем нужным. Поэтому мы можем, учитывая эти два фактора, полагаться на имеющиеся запасы наших союзников. То, что нам могут предоставить союзники из своих запасов - это нам и подходит. Мы ведь за это оружие не платим. Даже если мы говорим, что мы за что-то заплатили - это деньги не наши, а те, что нам дали. Или же мы также можем надеяться на ленд-лиз, однако США также не планировали такую широкомасштабную войну в течение последних 30 лет.

На самом деле никто к такой войне не готовился, даже Россия. У них есть колоссальные проблемы, они сожгли всю технику. Хотя сначала они думали, что нанесут удары, будут всех пугать и дробить Европу. А так не получилось. И сейчас они также страдают от того, что вязались в эту войну.