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Патова ситуація на півдні біля Роботиного? Це не так і тут два моменти

Фото: український наступ на півдні біля Роботиного ще не зайшов у патову ситуацію (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, оглядач РБК-Україна

Вже кілька тижнів лінія фронту на півдні у районі Роботинського виступу (Запорізька область) практично без змін. З одного боку, український контрнаступ уперся в оборонні позиції росіян, з іншого - противник дедалі частіше йде у контратаки.

Про те, чому ситуацію на цій ділянці фронту не можна назвати патовою, у коментарі РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Ситуація на південному фронті Запорізької області має певне рішення. У будь-якому разі її не можна називати патовою. По-перше, наші дії ще продовжуються, а по-друге, обидві сторони ведуть змагання за ініціативу.

Зараз Росія вирішила активізувати бойові дії на сході, щоб збити наш наступальний темп на півдні. Якщо їм вдасться змусити наше командування перекинути підрозділи з Мелітопольського чи інших напрямів, це означатиме, що вони його збили. На який час сказати складно. Але поки цього не сталося, і якщо не станеться, то остаточну точку у кампанії-2023 на Мелітопольському напрямі ставити зарано. Хоча й чекати на якісь надзвичайні проривні дії, мабуть, теж не доводиться.

Це стосується й інших ділянок фронту, де противник намагається йти вперед. Я думаю, поки не прояснилася ситуація з операціями на окупованому лівобережжі Херсонської області і поки наші сили не припиняють спроби прорвати оборону ворога на Мелітопольському напрямку, говорити про те, що український контрнаступ підходить до завершення, теж зарано.

Наразі ми констатуємо, що на сході наші сили переважно переходять в активну оборону. Що буде надалі, чи ми перейдемо виключно в активну оборону і чи зведуться наші дії до ураження тилових об'єктів - така стратегія цілком можлива на зимовий період, це може бути одним зі сценаріїв.

Якщо не станеться несподіваних проривів наших сил на півдні, можливо на лівобережжі Херсонської області, швидше за все, дійсно наша кампанія матиме два елементи. Перший - це активна оборона, другий - ураження ворожих об'єктів у тилу, поєднане з діями малих груп.

Олександр Мусієнко, для РБК-Україна

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