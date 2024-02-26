Оборона чи контрнаступ? Якими можуть бути дії України на фронті

Нашому суспільству варто бути готовим до того, що ця тактика передбачає і відхід з певних локацій у разі, якщо ситуація там буде критичною. Тобто можуть бути втрати тих чи інших ділянок по лінії бойового зіткнення. Нам доведеться обирати найбільш вигідні позиції, щоб з мінімальними втратами з нашого боку завдавати максимальних втрат ворогу. Наше основне завдання на найближчий час - це виснаження ворога, допоки ми не отримаємо достатньої кількості допомоги від наших партнерів для створення принаймні паритету у зоні бойових дій.

Росіяни будуть намагатися наступати весь цей час. Вони добре розуміють свої переваги та наші слабкі місця, пов’язані насамперед з артилерією та пропорційним розподілом боєприпасів. Тому вони будуть намагатися по всій лінії зіткнення намацати ту ділянку, де зможуть щось захопити. Але ситуація буде мати розвиток переважно на рівні позиційних боїв. Хоча є і достатньо ризиковані ділянки.

Росіяни за весну будуть намагатись тиснути на всіх напрямках, починаючи від Куп'янська і закінчуючи Півднем. Насамперед йдеться про Запорізьку область і зачистку Кринків. Також вони будуть намагатися взяти під контроль Новомихайлівку. Вони будуть тиснути на Часів Яр, Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку біля Бахмута.

Крім того, їм біля Авдіївки треба створити буфер безпеки та закріпитися. Після цього вони зможуть перерозподілити ресурс на інші напрямки і, найімовірніше, це буде або Лиманський напрямок, або підсилення групи військ на Куп’янському напрямку. Хоча інтенсифікувати наступ на Куп’янськ та Часів Яр у них буде можливість тільки після виборів у РФ, проведення мобілізації і тільки на осінь у них з’явиться достатній ресурс для наступу на ці населені пункти.

У них є наміри розпочати нову хвилю наступу на Вугледар. Але для цього їм потрібно сформувати відповідні умови, щоб закрити Вугледар не тільки з півдня, а й з півночі. Навряд чи це вдасться їм через Новомихайлівку, чи через Побєду. Найімовірніше, вони будуть намагатися прорватися до дороги 0532 в напрямку від Солодкого до Водяного. З іншого боку, їм для цього треба буде вирівнювати фланги, тому навряд чи їм це найближчим часом вдасться. Якщо ж вони будуть наступати лише з півдня, то це закінчиться так, як і попередні спроби - безрезультатно і з великою кількістю втрат.

Цього року в України немає умов для проведення наступальної операції на кшталт тої, яку ми готували торік на Півдні. Для цього необхідне відновлення постачання озброєння принаймні на рівні 2022-2023 років та навіть більше. Це дасть можливість не лише формувати повноцінну оборонну стратегію, а й також планувати контрнаступальні операції з формуванням резервів для забезпечення цих контрнаступальних операцій.

Якщо до листопада не буде виділена допомога від США, то весь рік Україна пробуде в обороні. Той ресурс, який ми маємо й отримуємо наразі, дозволить нам знаходитися в обороні протягом цього року. Залежно від рівня адаптації до обмежених ресурсів ми до кінця року зможемо протриматись на постачаннях, які отримуємо. Але нам доведеться залишати ті чи інші позиції. Якщо допомога буде більшою - ми зможемо більш ефективно вести оборонні дії. Проте щоби проводити контрнаступальні дії, нам треба збільшення допомоги до рівня 2022-2023 років чи навіть більше, але це можливо за умови, якщо США нарешті "повернуться в родину".

Проте до кінця року Європа може вийти на такі показники забезпечення, які зможуть частково компенсувати нестачу американської допомоги. До того ж є й інші країни у світі, які ще поки не використовували свій потенціал для допомоги Україні. І на дипломатичному рівні ці країни будуть опрацьовуватися нашим МЗС у перспективі передачі тієї чи іншої номенклатури озброєння.

Олександр Коваленко для РБК-Україна