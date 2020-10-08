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В ноябре наши власти будут вынуждены внедрять жесткий карантин

Автор: Андрей Александрин

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Я категорически против полноценного карантина, государство должно не ерундой заниматься, а вводить программы по инфекционной безопасности. Но в ноябре мы увидим, что наши власти, к сожалению, будут вынуждены внедрять жесткий карантин, потому что за восемь месяцев они никак не подготовились (к росту заболеваемости "ковидом", – ред.). К тому же появились и сезонные заболевания, которые будут усложнять ситуацию.

Каждому надо оценивать инфекционные риски, соблюдать физическую дистанцию в два метра, особенно в помещении, делать проветривание, особенно важно это зимой, мыть руки с мылом. Вроде это все делают, но 95% делают это неправильно.

Обществу не созданы необходимые условия. Яркий пример – когда я утром еду в машине и вижу переполненные маршрутки, в которых закрыты окна, и в этих условиях легко заболеть.

Задача государства – не увеличивать штрафы (за нарушение карантинных ограничений, – ред.). А наше руководство своим примером показывает, что им все можно, а другим нельзя. Государство провалило подготовку к сезону острых респираторных заболеваний, не отработали социально критические объекты: садики, школы, лечебные учреждения. Теперь все общество будет пожинать плоды.

Андрей Александрин, для РБК-Украина

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