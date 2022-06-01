Нового наступления россиян на севере Украины пока не усматривается, - Минобороны

Сейчас на полигонах в Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской областях – всего на десяти полигонах – идет проверка боеготовности вооруженных сил республики Беларусь, который продлится ориентировочно до 4 июня этого года.

Угроза использования территории Беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине все еще сохраняется. Известно о наличии российского дивизиона ОТРК "Искандер-М" в Брестской области.

Территорию Беларуси Россия уже использует для ведения агрессивных действий. Там до сих пор находится часть российских войск. Их подразделения дислоцированы в городах Минск, Логойск, Бегомль, Волма, Мачулищі, Осиповичи, Столбцы, Барановичи, Житковичи, Ставок, Сторон, Мозырь, Гомель и Зябровка.

Что касается Харьковского направления, то там оккупанты сосредоточились на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе. С этой целью враг открывает артиллерийский огонь в сторону Харькова и обстреливает почти всю линию соприкосновения в этом районе. Для обеспечения безопасности флангов противник активизировал поисковые и основополагающие действия подразделений военной и специальной разведки вдоль реки Северский Донец.

На Севере враг для предотвращения переброски наших войск на другие угрожающие направления, продолжает наносить по объектам Сумской области авиационные и артиллерийские удары.

В общем, в ближайшей перспективе широкомасштабного наступления россиян с севера не усматривается. Это скорее демонстративные действия, чтобы заставить нас держать на этом направлении украинские подразделения и не допустить их переброски в другие места, где идут активные бои. В то же время все будет зависеть от итогов боевых действия в Восточной операционной зоне, где Россия сегодня сосредоточила наибольшие свои усилия.