Нова загроза. Чим небезпечний збудований у Керчі ракетний корабель "Циклон"

"Циклон" - це серійний малий ракетний корабель типу "Каракурт". Його основним озброєнням є вісім пускових установок для крилатих ракет "Калібр". У принципі він несе таке ж озброєння, як і інші малі ракетні кораблі, які можуть бути задіяні для пусків по території України. Зокрема, із акваторії Азовського моря.

Це вже другий корабель цього типу у складі Чорноморського флоту РФ. Від попередніх кораблів типу "Буян" він відрізняється зенітно-ракетними засобами. Тобто має власні системи протиповітряної оборони. Ще він має артилерійську установку, але це все для самооборони.

Оскільки це носій "Калібрів", ми відстежуємо всю інформацію та враховуємо у своїх розкладах. І якщо він вийде на патрулювання, ми це побачимо. Хоча якоїсь особливої загрози він не становить. Йдеться про те, що теоретично його участь може збільшити кількість "Калібрів" в одному залпі корабельним угрупуванням ЧФ на 8 одиниць.

Що стосується будівництва кораблів у Криму, то заводи в Керчі та Феодосії були віджаті у 2014 році, потім їх взяли під своє крило суднобудівна корпорація "АкБарс" у Зеленодольську (Татарстан) та завод "Пелла" у Санкт-Петербурзі. Який є розробником проекту та головною компанією з будівництва "Каракуртів".

Три кораблі цього типу почали будувати на заводі "Море" у Феодосії, але не добудували. Після того, як були зроблені корпуси, їх внутрішніми водними шляхами перетягли до Санкт-Петербурга, де вони так і стоять досі через брак фінансування.

Ще три кораблі, за які відповідає "АкБарс", будували на заводі "Залив" у Керчі. Там все корабельне обладнання та начинка завезені з Росії. Крім того, були закладені два вертольотоносці в присутності Володимира Путіна. Звичайно, зараз на всіх цих заводах нестача робочої сили та проблеми з фінансуванням, але вони намагаються щось робити. Хоча я думаю, що кораблі не добудують, ми їм не дамо.

"Циклон" є невеликим кораблем. Його специфіка в тому, що він виготовлений з алюмінієво-магнієвих сплавів. Ми самі свого часу обладнали заводи в Криму, наприклад перед окупацією два кораблі на повітряній подушці типу "Зубр" були відправлені з Феодосії до Китаю. Росіяни намагалися налагодити виробництво, перетягнути на себе ковдру, але китайська сторона не пішла на порушення контракту з Україною.

Малі ракетні кораблі там почали будувати у 2019-2020 роках. Є сумніви, що "Циклон" повністю готовий до бойових завдань навіть з урахуванням того, що він серійний і вся документація була передана з Росії. Наприклад, на побудованому у Санкт-Петербурзі кораблі типу "Каракурт" , який ходить у складі Балтійського флоту, встановлено не все озброєння. Ще один корабель проходить випробування.

Те, що окупанти підняли військово-морський прапор на "Циклоні", ще ні про що не говорить. До цього я нічого не чув про його випробування, і ми не маємо даних про те, що він уже вийшов у море. Наразі це не так важливо. Якщо він найближчим часом не приєднається до корабельного угрупування в Чорному морі, то він ще не готовий. А якщо приєднається, то ми знаємо, чого він вартий - плюс 8 "Калібрів", от і все.

Володимир Заблоцький, РБК-Україна