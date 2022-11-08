Навіщо росіянам Білогорівка та чи готові вони тікати з Херсона

Великі втрати серед мобілізованих росіян

Нині на фронт надходить велика кількість мобілізованих. Вони використовуються в першу чергу для того, щоб закривати потреби щодо компенсації втрат у підрозділах, які вимагають виведення для відновлення боєздатності.

Будь-який підрозділ, який має досить серйозні втрати - понад 30% від свого складу, - вже не боєздатний. Це стосується як втрат особового складу, так і втрат у техніці. І таких підрозділів у росіян багато.

Але вони не мають можливості вивести підрозділ і відразу завести підготовлений новий. Тому їх не виводять, а одразу направляють мобілізованих до зони бойових дій, де вони кількісно поповнюють ці підрозділи.

Результат ми бачимо. Це неефективний ресурс - це цивільні, які, почувши постріли та вибухи, не знають, як діяти. Вони перебувають під постійним моральним та психологічним тиском. У цих умовах мобілізовані стають 200-ми або 300-ми значно у більшій кількості, ніж військовослужбовці з досвідом.

Навіщо окупантам Білогорівка

Під Білогорівкою на Луганщині вони роблять ту ж помилку, що була в районі Балаклії (Харківська область), коли намагалися здійснювати штурмові дії у напрямку Гусарівки. Вони там поклали чимало своїх підрозділів, поки ЗСУ не звільнили Балаклію.

Зараз у них така сама ситуація біля Білогорівки. Вони намагаються наступати туди з Лисичанська, оскільки Білогорівка - це вигідний трамплін для нашого контрнаступу на Сєвєродонецьку агломерацію та перерізання Кремінної та Рубіжного.

Чи готові окупанти тікати з Херсона

Росіяни не здаватимуть правобережну частину Херсонської області без бою. Але вони намагатимуться таким чином не зупинити український контрнаступ, а лише загальмувати його. Це вказує на кілька подій та факторів. По-перше, з усього правобережжя евакуйовано російських лікарів. Також звідти вивезли все медичне обладнання як завезене російське, так і награбоване українське. Крім того, вивозяться медикаменти з лікарень та аптек.

Під час контрнаступу чи потужної оборони будуть сотні чи навіть тисячі поранених російських окупантів. Як їх лікуватимуть за таких умов? Транспортувати їх на лівий берег буде проблематично. Або вони не цінують життя поранених, або не планують тримати оборону настільки довго, щоб поранених було так багато.

Другий чинник - вони зараз займаються виведенням на лівий берег артилерії та розміщують її, наприклад, в Олешках. Без артилерії російська армія зможе ані здійснювати наступальних дій, ані вести оборону. Тобто ті підрозділи, що залишаються на правобережжі, залишаються без головної підтримки. Адже з лівого берега неможливо здійснювати глибоку підтримку артилерією.

Ресурс, що залишився, поповнений за допомогою мобілізованих. Вони якраз і мають гальмувати контрнаступ ЗСУ. У Херсоні окупанти імітують підготовку до вуличних боїв, хоч росіяни у міських боях не професіонали. Вони використовують тактику, яка востаннє змінювалася за досвідом афганської війни. Це не зовсім міська битва, це суміш радянського досвіду та підрозділів спецназівців РФ з контртерористичної боротьби, яка є неефективною.

Ми бачили це на прикладі Маріуполя, Попасної та Сєвєродонецька. Якщо їхня артилерія не рівняє місто з землею, вони не мають успіху в наступі. А в Херсоні вони оборонятимуться, і підтримки артилерії у них, очевидно, не буде.

Збройні сили України мають набагато більший досвід боїв у місті, ніж росіяни. До того ж, це базові навички тренування саме військовослужбовців ЗСУ. На навчаннях завжди використовується елемент тренування боїв у місті. Тому масштабної проблеми з Херсоном у цьому сенсі не буде.

Олександр Коваленко, для РБК-Україна