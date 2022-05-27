Наступление на Северодонецк и угроза со стороны Беларуси: эксперт рассказал о ситуации на фронте

В Донецкой области в Авдеевке наши войска отбили все атаки и активность врага там немного спала. Российские войска вернулись на исходные позиции. Более сложная ситуация в Лимане Донецкой области, который россияне атакуют уже с трех сторон.

В Луганской области противник атакует Северодонецк с севера, с юга и пытается зайти с запада, чтобы захватить его в кольцо. Штурмовые действия города не прекращаются. От Попасной враг наступает в двух направлениях – на север, в сторону Северодонецка, и на запад в сторону Бахмута.

За последние сутки у них был незначительный успех – они продвинулись на несколько километров в обоих направлениях. Но трассу Лисичанск - Бахмут россиянам не удалось перекрыть. Она обстреливается российской артиллерией, но она по-прежнему остается под нашим контролем. Мы удерживаем участки вдоль всей трассы.

Пока что в Северодонецке в целом мы удерживаем позиции, поэтому на сегодня угрозы взятия города в кольцо нет. Наши войска отбивает все атаки вокруг Северодонецка.

На юге, на Запорожском и Херсонском направлении противник накапливает войска. При этом они оборудуют линии обороны в инженерном плане, но войска накапливают в попытке восстановить наступательные действия в направлении Запорожья и в направлении Николаева. Речь не идет о непосредственном наступлении на Николаев – там они будут пытаться выйти на западную границу Херсонской области. На криворожском направлении, север Херсонской области, агрессор также активно переходит к обороне.

Что касается высадки десанта в Одесской области, то пока что такой угрозы нет – ни на бессарабском направлении, ни в районе Одессы. Но на острове Змеином враг все же пытается установить средства ПВО, уже поместили там системы ближнего радиуса действия. Там уже есть система ТОР-М2. Пока что наши войска не проводят действия по уничтожению. Возможно, они ожидают накопления врагом вооружения на острове, либо ожидают усиления собственных средств. Например, тех противокорабельных комплексов, которые нам обещали поставить – у них есть способность уничтожать цели, в том числе и на суше.

На севере есть угроза со стороны Беларуси. Дело в том, что с 23 мая там начинается очередной этап проверки боеспособности беларусских войск. То есть они вновь будут поднимать по тревоги свои войска и перегонять их между полигонами. Продолжается и усиливается проведение разведки в нашу сторону. Кроме того, есть свидетельства, что последние ракетные удары, в частности по Ковелю Ровенской области, наносились с территории Беларуси из аэродрома Барановичи. Туда вновь прилетела российская авиация. Это не совсем хорошая новость.

Вероятность непосредственного нападения беларусских войск на Украину существует, но на сегодня она очень низкая. Сейчас мы не наблюдаем накопления войск для формирования ударной группировки вдоль наших северных границ. До тех пор пока российская армия не сможет добиться хоть каких-либо успехов на фронте, вероятность вторжения беларусских войск на нашу территорию будет очень низкой.

Чтобы наносить удары по нашим западным регионам Россия вновь вынуждена возвращаться на аэродромы Беларуси. Возможно, у них уже заканчиваются "калибры" – ракеты с большой дальностью. Их самолеты подлетают к нашим границам, не захода в наше воздушное пространство, и с самолетов запускают ракеты. Это ракеты с дальностью 300 километров и 600 километров.