Наступление на Донбассе сейчас полностью задерживает Мариуполь, - военный эксперт

То, что наступление на Донбассе и на юге Украины будет в ближайшее время – это очевидно. Потому что российские генералы просто переформатируют свою линию фронта и путем отведения войск из Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей они смогут собрать какой-то ударный кулак.

Но эти войска, которые отошли, деморализованы – они потеряли технику, личный состав и их нужно еще какое-то время приводить в порядок. Их нельзя спустя два дня сразу перебрасывать на другое направление.

Это наступление сейчас полностью задерживает единственная причина – это Мариуполь. Потому что именно на Мариуполь сейчас брошены огромные вражеские силы. Невозможно наступать, имея в тылу какой-то опорный пункт, который по-прежнему держит оборону. Когда они возьмут Мариуполь, оккупационные войска, которые сейчас участвуют в захвате города, перебросят на южное направление и на Донбасс.

Наступление россиян должно было начаться еще 4 апреля. Сейчас на них давят еще и религиозные праздники: сначала Рамадан, а потом Пасха. Боевая активность в этот период будет ниже.

На Донбассе задача агрессора – каким-то путем обрезать нашу достаточно большую группировку в зоне ООС. Украинскому Генштабу нужно эту группировку удержать: ее нужно либо усиливать, либо отходить на вторую-третью позицию, если будет наступление. На юге есть угроза Одессе. Этот вопрос российские генералы не сняли. Но там на пути есть другой опорный пункт – Николаев. Не взяв Николаев, дальше наступать нельзя.

Поэтому будет два пути наступления. Это – с Харьковской области отрезать группировку, которая находится на Донбассе. И вероятное направление на Николаев и на Одессу. Смогут ли они взять Николаев – большой вопрос, потому что у нашего командования еще есть резервы. На Западной Украине мобилизация идет полным ходом, поступает иностранное вооружение. И сейчас эти резервы могут бросить на юг или на Харьковскую область и на Донбасс.

Изюм очень важен для россиян для того, чтобы отрезать коммуникации. От Изюма они хотят двигаться на Славянск и Краматорск, чтобы образовать там условный котел и отрезать их от поставок с Днепропетровской области и разбить. У нас еще шансы есть. Но для этого нужен какой-то особенный маневр. Например, как минимум отбить Изюм для того, чтобы улучшить линию фронта и наши позиции.