Наступ на Донбасі зараз повністю затримує Маріуполь, - військовий експерт

Те, що наступ на Донбасі і на півдні України буде найближчим часом - це очевидно. Тому що російські генерали просто переформатують свою лінію фронту і шляхом відведення військ з Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей вони зможуть зібрати якийсь ударний кулак.

Але ці війська, які відійшли, деморалізовані - вони втратили техніку, особовий склад і їх потрібно ще якийсь час приводити в порядок. Їх не можна через два дні відразу перекидати на інший напрямок.

Цей наступ зараз повністю затримує єдина причина - це Маріуполь. Тому що саме на Маріуполь зараз кинуті величезні ворожі сили. Неможливо наступати, маючи в тилу якийсь опорний пункт, який як і раніше тримає оборону. Коли вони візьмуть Маріуполь, окупаційні війська, які зараз беруть участь у захопленні міста, перекинуть на південний напрямок і на Донбас.

Наступ росіян мав розпочатися ще 4 квітня. Зараз на них тиснуть ще й релігійні свята: спочатку Рамадан, а потім Великдень. Бойова активність в цей період буде нижче.

На Донбасі завдання агресора - якимось шляхом обрізати наше досить велике угруповання в зоні ООС. Українському Генштабу потрібно це угруповання утримати: його потрібно або посилювати, або відходити на другу-третю позицію, якщо буде наступ. На півдні є загроза Одесі. Це питання російські генерали не зняли. Але там на шляху є інший опорний пункт - Миколаїв. Не взявши Миколаїв, далі наступати не можна.

Тому буде два шляхи настання. Це - з Харківської області відрізати угруповання, яке знаходиться на Донбасі. І ймовірний напрямок на Миколаїв і на Одесу. Чи зможуть вони взяти Миколаїв - велике питання, тому що у нашого командування ще є резерви. На Західній Україні мобілізація йде повним ходом, надходить іноземне озброєння. І зараз ці резерви можуть кинути на південь або на Харківську область і на Донбас.

Ізюм дуже важливий для росіян для того, щоб відрізати комунікації. Від Ізюму вони хочуть рухатися на Слов'янськ і Краматорськ, щоб утворити там умовний котел і відрізати їх від поставок з Дніпропетровської області і розбити. У нас ще шанси є. Але для цього потрібен якийсь особливий маневр. Наприклад, як мінімум відбити родзинки для того, щоб поліпшити лінію фронту і наші позиції.