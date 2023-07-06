Наступ на Бахмут. Як контроль над Кліщіївкою прискорить визволення міста

Звільнення Кліщіївки відкриває перспективи до звільнення Бахмута. По-перше, там знаходяться висоти, які дозволяють розміщувати артилерію, міномети та діставати далі до позицій ворога, у тому числі на околицях міста. По-друге, це створює додаткові логістичні проблеми для російських військ, а по-третє, дозволить здійснювати ефективнішу вогневу підтримку наших сил, які продовжуватимуть наступ на флангах.

Щодо логістики, то тут перерізається траса на окуповану Горлівку - одна з найважливіших транспортних артерій. Це не критично для них, але разом із подальшим просуванням на Бахмут створить низку серйозних проблем для окупантів. Вони будуть змушені зосередити логістику фактично на одному напрямі - із Луганської області. А наші сили знатимуть про це і робитимуть усе, щоб цьому перешкодити.

Наступний момент. Разом із просуванням на північному фланзі з'явиться можливість оточити ворожі війська. Спікер Східного угруповання Сергій Череватий натякнув, що росіяни надовго запам'ятають назву села Кліщіївка. Я думаю, він мав на увазі, що там росіян візьмуть у кліщі і у них не буде іншого виходу, як здатися.

Оперативне оточення Бахмута буде досягнуто при подальшому просуванні на флангах. У цьому й різниця між російською та українською тактиками. Росіяни штурмували Бахмут у лоб. Але нам немає сенсу вести бойові дії безпосередньо на руїнах, оскільки це дуже ризиковано і небезпечно. Командування це чудово розуміє, і ми використовуємо флангові операції.

Флангові атаки розтягують лінію оборону ворога, а для нас створюють перспективу оточити противника, не заходячи до кровопролитних боїв. Ми не можемо діяти так само, як і росіяни, не рахуючись із втратами. Завдання - звільнити територію не просто з мінімальними втратами, а й перехитрувавши противника. Це правильно спланована операція за нинішніх обставин.

Якщо зараз Кліщіївку візьмуть під контроль, це однозначно прискорить визволення Бахмута. І мені здається, що за умови, що все складеться, місто може бути звільнене найближчим часом. А далі можна буде говорити й про території, захоплені восени та взимку, включаючи Соледар.

Олександр Мусієнко, РБК-Україна