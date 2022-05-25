Без MRLS от Запада мы окажемся в состоянии затяжной позиционной войны, - аналитик

Украина добивается получения MLRS (ракетных систем залпового огня, РСЗО, - ред.) в рамках помощи от своих союзников. Они помогут атаковать силы противника на дальних рубежах и на определенном этапе даже перейти в контрнаступление. Однако Запад обеспокоен тем, что тогда война перейдет на территорию РФ, а это может привести к "эскалации".

У нас сейчас основная проблема в том, что артиллерия сидит на голодном пайке. Она выполняет задачи, но совсем не в том темпе, с такой скоростью и так масштабно как нужно было бы. Артиллерия очень экономно расходует боеприпасы, насколько я понимаю, и наносят удары очень точечно, когда есть значительные шансы на успех. Не так огульно как россияне, вот есть квадрат, нашпиговали его железом и все, сколько нужно, столько и положим. У нас все это очень точечно делается, нужно экономить боеприпасы.

Все, что мы хотим, давно известно и не является секретом – M270 или M142, вариантов больше-то и нет. Что мы можем получить – это не секрет, вопрос в том, готовы ли нам эти системы предоставить. Эти системы нам нужны и как РСЗО и как ОТРК, потому что задач для них найдется очень и очень много. Этих систем нам нужно много. Много артиллерии не бывает – это один из принципов войны. Даже если нам предоставят сотни пусковых и необходимый боекомплект к ним, поверьте, задач найдется сразу вагон и маленькая тележка.

Западные MLRS – это большая дальность огня, значит возможность уничтожать цели в глубине обороны, не дожидаясь когда россияне подойдут и ударят соответствующей массой. Это возможность более эффективно уничтожать логистику. Это совсем другой спектр задач и возможность максимально глубоко наносить поражение. Мы бы с меньшими потерями оборону проводили и могли бы планировать наступательную операцию после ослабления с помощью этих систем российского боевого построения на максимальную глубину.

Без этих систем мы окажемся в состоянии затяжной позиционной войны, когда россияне уже не смогут наступать, а мы все еще не сможем. Без огневой мощи наступать сложно, а обороняться мы сможем. Думаю, что то, что происходит сейчас вокруг Попасной, Лисичанска и Северодонецка – это уже лебединая песня. Зависит, конечно, как это все закончится, но после этого они перейдут к обороне и все. Тогда уже у нас будет позиционное противостояние, если мы не получим огневую мощь такую, как нужно. И все, патовая ситуация выходит.

Запад формально беспокоит, что Украина сможет наносить удары вглубь Российской Федерации, и это сможет вызвать эскалацию. После "мигов" (срыва переговоров о поставках МиГ-29, - ред.) было понятно, что будет мощная дискуссия в американском правительстве и администрации, разные мысли, разные идеи. Что к этому не будет такой быстрой готовности, как в случае с гаубицами M777.

В самих США есть разные мысли и взгляды. Кто-то говорит, что украинцы себя показали адекватными, и если будут наносить удары, то исключительно по военным целям. А есть другая точка зрения. Например, удар по Крыму. Крым с точки зрения России это уже территория РФ. Некоторые побаиваются, что в ответ на массированные удары по Крыму будет демонстративное применение тактического ядерного оружия. Все это теоретически, но эту аргументацию очень сложно перебить. Чья точка зрения победит, мы очень скоро увидим.

Можно дискутировать насколько Крымский мост приоритетная цель, это больше вопрос к инженерам, куда и как ударить. Ясно, что Крымский мост – важная вещь. Его уничтожение на самом деле изменило бы ситуацию на юге Украины радикально в нашу пользу. Но насколько это можно сделать и что нужно чтобы это сделать – это уже вопрос к специалистам, а не просто разговоры "нанести удар, нанести удар". Были бы эти системы. С точки зрения проведения оборонных или наступательных операций задач найдется очень и очень много, и не считая Крымского моста.