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Мільйон FPV-дронів? Україна має зробити це, хоч вони й не змінять перебіг війни

Фото: український військовий керує FPV-дроном (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко, оглядач РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного року військові отримають 1 млн FPV-дронів. І наша країна просто має вийти на цей показник.

Про те, чи зможе мільйон дронів змінити хід війни, - у коментарі РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Щодо виробництва в мільйон одиниць, ми просто змушені досягти такого показника. Тому що дрони дуже потрібні армії. І треба розуміти, що зараз Україна фактично створює новий рід військ із застосування дронів. Ця війна показала, що певною мірою вони здатні замінити міни та артилерію.

Треба розуміти наступний момент. Потреба в безпілотниках дуже велика, причому у розвідувальних, спостережних, камікадзе, тих, які можуть скидати гранати. Ударних на 1000 кілометрів і далі, щоб вражати військові об'єкти на всій окупованій території та в Росії.

Крім поточних проектів важливо постійно моніторити, як ворог адаптується і як намагається протидіяти. Завдання стоїть подвійне - не просто виготовити, а бути готовими постійно оновлювати програмне забезпечення та робити дрони ефективнішими.

Треба вдосконалюватись у роботизованих системах. Це ключ до нашої перемоги. Коли ми говоримо про мобілізаційний потенціал Росії та України, ми у меншості. Ми не можемо воювати людьми в такій кількості, не можемо вступати у змагання з мобілізації.

Я маю на увазі платформи, які можуть переміщати снаряди, на яких можуть встановлюватись великокаліберні кулемети, установки для запуску гранат тощо. Плюс літаючі роботизовані системи та надводні. Ми повинні думати, як знизити роль людського фактора. І це справді здатно вплинути на перебіг війни.

Що ж до самих FPV-дронів, то вони здатні допомагати нашим угрупованням військ, вони здатні вражати ворога і бути серйозною вогневою підтримкою. Поле битви вони, звичайно, змінили, але повною мірою не переламають перебіг бойових дій.

Олександр Мусієнко, РБК-Україна

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