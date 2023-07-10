Контрнаступ ЗСУ на півдні може прискоритися за однієї умови

Українські війська досягають успіхів у контрнаступі, особливо з урахуванням умов, що склалися. Треба розуміти, що ми діємо в умовах щільного мінування територій. І на півдні просування йде обережно, оскільки насамперед треба зберегти життя наших військових.

Основні боєзіткнення відбуваються в районі П'ятихаток та у напрямку села Роботине, якщо говорити про Запорізьку область, і вздовж річки Мокри Яли у напрямку Старомлинівки, якщо говорити про південь Донецької. Тут найбільша концентрація елементів мінно-фугасного типу, тому блискавичного просування не буде.

На сьогодні є досягнення, про які іноді офіційно повідомляють, і ті, які не оголошують. Ми також маємо розуміти, що є інформація, яку рано давати у відкриті джерела. Але в будь-якому випадку все це вказує на те, що окупанти не можуть зупинити Сили оборони України на півдні та поступово змушені залишати позиції на півдні.

Прискорити наступ можна, але лише після того, як буде прорвано другу лінію оборони якраз у районі Старомлинівки, Роботиного та П'ятихаток. У випадку останніх двох населених пунктів буде просування у бік окупованих Токмака та Василівки. Але знову ж таки все залежатиме від того, як на цю ситуацію подивиться командування. Якщо говорити про швидкі штурмові дії, то швидкість - це не завжди якість. Швидкість - це ще й зростання втрат особового складу. І якщо це визнають недоцільним, то давити на ворога будуть покроково та поступово.

Щодо Бахмута, то командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що росіян заганяють у пастку. Наголошу лише, що пасткою він був і тоді, коли наступали вони. Дійсно, сьогодні ми маємо можливість вогневого впливу безпосередньо по східних околицях Бахмута.

Нещодавно було продемонстровано відео, на якому наша артилерія знищує РСЗВ "Град" за п'ять кілометрів від східних околиць. Це говорить про те, що ми маємо можливість вражати цілі на східному секторі від Бахмута. Ще рано говорити про повний вогневий контроль, але є вогневий вплив - це вже факт. Таким чином, росіян відрізають від комфортної логістики і ставлять під загрозу їхню безпечну ротацію або навіть втечу з Бахмута.

При цьому тривожні новини надходять із півночі Донецької та Харківської областей. Не дивно, адже у росіян на Луганщині одне з найбільш боєздатних угруповань. Але воно не здатне на якісь масштабні дії. В принципі нічого нового. Є загроза більш інтенсивних боїв у напрямку з Кремінної на Лиман та у напрямку Куп'янська. Хоча насамперед це імітація наступальних дій, щоб відвернути увагу Сил оборони України та відтягнути наші ресурси з півдня та Донецької області.

Минулого тижня українські війська били по тилах, зокрема в окупованих Макіївці, Ясинуватій та Волновасі. Тут нічого особливого немає. Ми й раніше по них діставали. Це рутинна робота наших сил зі знищення російських об'єктів, зниження можливостей ворога забезпечувати свої підрозділи боєкомплектом та паливом.

Олександр Коваленко, для РБК-Україна