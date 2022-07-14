Какое вооружение необходимо Украине для того, чтобы переломить ход войны

Для перелома в войне нам нужна дальнобойная артиллерия и невероятное количество боеприпасов к этим артиллерийским системам. Прежде всего речь идет о высокоточные артиллерийские системы калибра 155. Именно они в определенной степени меняют ситуацию на фронтах. И там, где у нас есть хотя бы какой-то относительный паритет в средствах огневого поражения, то есть в артиллерийских пушках с русскими, мы не только держим оборону, но и проводим наступательные действия.

Мы также видим, насколько эффективно продемонстрировала свою способность ликвидировать врагов, в том числе тыловые объекты, склады с боеприпасами, места размещения личного состава и вражеской техники реактивные системы залпового огня класса HIMARS или их аналоги MLRS. Конечно, нам такие вещи нужны. Эти РСЗО позволяют буквально уничтожать вражеские артиллерийские системы, артиллерийские батареи и таким образом обеспечивать безопасность действий украинских войск как в обороне, так и в контрнаступлении.

Протяженность российско-украинского фронта составляет примерно 1200 километров. Конечно, что для такой территории десятка HIMARS маловато. Сейчас по меньшей мере на трех направлениях украинские войска проводят контрнаступательные мероприятия. По оценке некоторых специалистов, в Украине было бы достаточно 40 единиц HIMARS и соответствующих ракет к этим системам, чтобы кардинально изменить ситуацию на поле боя.

РСЗО HIMARS имеют на своем вооружении еще ракеты с дальностью работы до 300 километров. Наши западные партнеры пока такие ракеты нам не передают. Поэтому сейчас мы работаем с ракетами дальностью до 80 километров. Я абсолютно убежден, что в украинской армии есть такие цели, находящиеся на расстоянии от наших позиций до 300 километров, по которым было бы очень полезно попасть.

Конечно, для того, чтобы мы были максимально эффективны, нам нужны системы противовоздушной обороны, а еще лучше - противоракетной обороны. Ведь мы видим, насколько россияне используют именно ракеты, в том числе устаревшие, 70-х ракет выпуска. У них боевая часть настолько велика, что они несут мощные разрушения, гибель и травмирование мирных людей нашей страны.

Потом можно вести речь о вещах, которые позволяют нам иметь абсолютную ситуационную осведомленность. Это беспилотные летательные аппараты вроде "Байрактара" или меньших моделей по размеру и тактико-техническим характеристикам. Любой БПЛА позволяет нашим военнослужащим понимать, что делает враг, какие у него планы, куда он движется, откуда стреляет.

Их производные - дроны-камикадзе, которые работают по принципу: увидел цель, поразил ее. Switchblade 600, Switchblade 300 мы уже получаем. Первые - более мощные, способные даже уничтожить бронетехнику врага. Вторые - меньшие по своим возможностям, но они более меткие и способны влететь даже в калитку и уничтожить врага.

Кроме того, для усиления обороноспособности украинской армии на южном направлении, в частности на побережье Черного моря нам нужны мощные противокорабельные ракетные комплексы класса Harpoon. Мы имеем такие ракеты, которые работают на расстояние до 80 километров. Хотя на вооружении этого противокорабельного комплекса есть ракеты, которые способны работать на расстоянии и до 300 километров.

Это означает, что все корабли черноморского флота РФ будут вынуждены базироваться в бухтах на территории временно оккупированного Крыма или бежать до Новороссийска, ведь боевая работа "Гарпунов" уже продемонстрировала свою эффективность. В последний раз мы уничтожили буксир оккупантов "Василий Бех", который двигался для обеспечения потребностей россиян на украинском острове Змеиный.

Учитывая, что так называемая Холодная война закончилась 30 лет назад, с тех пор коллективный Запад настойчиво уничтожал собственные оборонительные способности. Перепродавались или перерабатывались танки, боевые машины, ракетные системы и другие составляющие сил обороны. Уничтожались логистические пути, которые позволяли в кратчайшие сроки возобновить производство продукции оборонно-промышленного комплекса этих стран. Сейчас они вынуждены все это восстанавливать - и логистические пути, и производственные мощности, ведь происходила демилитаризация коллективного запада.

Концепция последних лет Запада была направлена на то, что основную угрозу для них составляют лишь террористические угрозы. А о континентальной войне такого уровня и масштаба, которая сейчас происходит между Россией и Украиной, вообще речь не шла.

Поэтому имеют ли на вооружении наши западные партнеры такое оружие и технику, в которой нуждается украинская армия? Да, имеют. Отдадут ли они все это оружие? Нет, ведь они не могут критически снизить уровень собственной боевой способности. Именно поэтому и так медленно происходят поставки, потому что многое из того, что требует украинская армия, следует изготовить с нуля. А для этого нужно или восстановить определенные производственные процессы, либо искать где-то на складах, арсеналах и пропускать эту технику через ремонтные-восстановительные процедуры. То есть все это время, за которое украинская армия, к сожалению, платит жизнью и здоровьем военнослужащим.

Тенденция, которую мы наблюдали три десятилетия - сила права доминировала. Весь мир ориентировался на соответствующие договоренности и правила, установленные по итогам Второй мировой войны. Фактически сейчас сила права подменяется правом силы. То есть тот, кто имеет более мощную армию, ядерное оружие, как Российская Федерация, пытается диктовать условия поведения для всех остальных участников мирового сообщества.

Конечно, в этом контексте начинает работать оборонная промышленность всех стран коллективного Запада, ведь тот, кто имеет мощную армию, может абсолютно уверенно себя чувствовать или адекватно реагировать на любые риски страны-агрессора.

В этих условиях переход Украины на западные стандарты - абсолютно устойчивая и логичная процедура, поскольку старого советского вооружения, боеприпасов к нему у украинской армии почти не осталось. Для того, чтобы вести оборонительные действия и проводить контрнаступательные действия Украина медленно, но уверенно переходит на вооружение западных образцов.

Более того, с 1 октября запускается так называемая программа ленд-лиза. И есть надежда, что в рамках этой программы украинская армия сможет перевооружиться по современным нормам и стандартам, которые приняты в странах Запада и блока НАТО. Все эти процессы, связанные с российской агрессией, подталкивают нас в достаточно короткие сроки перейти на стандарты обеспечения оружием и боеприпасами с "натовскими" и европейскими образцами.