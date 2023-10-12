Як може змінитися хід війни в Україні в разі повернення Трампа: два сценарії

Кремль робить ставку на затягування війни в Україні, розраховуючи на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в США у 2024 році. Але якщо до цього часу Україна матиме значні успіхи на фронті, то це може повністю сплутати розрахунок ворога.

Про те, як можливе повернення Трампа до влади в США може вплинути на війну в Україні, на що сподівається РФ та можливі сценарії розвитку подій - в коментарі РБК-Україна розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Перемога Трампа на виборах в США важлива для РФ

Було кілька заяв, в тому числі з російського боку, які можуть свідчити про російську концепцію розвитку подій на фронті. Зокрема були заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони мають виконати всі завдання своєї так званої "спеціальної воєнної операції" до 2025 року. Також були заяви інших російських посадовців, які говорять про те, що вони очікують на перемогу Дональда Трампа під час президентських виборів у США.

Тобто головне завдання у них, наскільки можна зрозуміти - це дотягнути до приходу Трампа. А до цього часу максимально не допустити будь-якого просування українських військ в ході наступу на Сході та Півдні, зафіксувати ті території, які вони вважають анексованим. А далі з приходом Трампа, тиснути на нього: мовляв, війна зайшла в глухий кут, немає сенсу допомагати Україні - треба припиняти допомогу, і тоді Москва та Київ зможуть сісти за стіл переговорів.

Відтак Трамп відразу оголошується "миротворцем," "великим правителем", який досяг встановлення миру між Росією і Україною. І при цьому, що є важливим для Путіна - не допустити покарання воєнних злочинців і максимально зменшити розмір репарацій Росії за завдану шкоду Україні. Ось такий план у Кремля.

Яке завдання України

Наскільки може бути реалізований такий сценарій РФ залежить, звісно, від України і від наших західних партнерів. В українського командування абсолютно інші плани. Наша армія продовжує тиск і наступ на Півдні і на Сході, не дає розвиватися наступу росіян, зокрема на Куп'янському напрямку, де вони вже кілька разів намагалися починати наступальну операцію, але поки безуспішно.

В української армії є завдання - розрізати південне угруповання ворога, дійти ще в осінню кампанію в напрямку Токмака, створити умови для прориву інших лінії оборони на Південному напрямку. Загалом наші Сили оборони будуть намагатися до середини 2024 року створити умови для блокади Криму і початку операції з деокупації півострова.

F-16 та ATACMS як важливий фактор

Коли Україна отримає винищувачі F-16 - тоді зміняться подальші умови ведення бойових дій. Наша армія нарешті отримає перевагу в повітрі на окремих напрямках. Це дозволить відкинути російську авіацію і підтримувати наші наземні війська при наступі. Крім того, F-16 значно підсилять українську протиповітряну оборону.

І також важливим фактором є передача нам далекобійних ракетних засобів, таких як ATACMS, GLSDB. Вони принесуть свою користь для операцій Збройних сил. Коли ми говоримо про операцію на Півдні, важливим є розрізання цього великого театру воєнних дій, який простягається аж від Криму до Харківської області, на два окремих.

Два театри воєнних дій

Один з них - це Кримський театр, який має свою специфіку - там буде проводитись операція з блокади, з ракетними та авіаційними ударами і діями Сил спеціальних операцій. І лише потім там можуть проводитися наземні операції в залежності від того, якщо угруповання окупаційних сил противника не вирішить здатись.

Інший театр - це театр на Донбасі. Там своя специфіка, бо у росіян там немає проблем з логістикою, адже ця територія прилягає до російського кордону і тому блокувати цей регіон неможливо. На цьому театрі будуть проводитися окремі операції з деокупації окремих районів, доцільних з військової точки зору, і поступово ці території будуть звільнятися від ворога.

У 2024 році українська армія може це зробити - блокувати Крим і розпочати звільнення Донбасу окремими операціями. Якщо ситуація буде розвиватися саме так, то для росіян виникне дилема, яку стратегію будувати в комунікації з Трампом. Бо одна річ - якщо їм вдасться заморозити війну і завести ситуацію в глухий кут, без жодних змін на фронті - коли жодна зі сторін не може розпочати активні наступальні операції.

Трамп може стати на бік України

Але якщо Південь буде звільнено і залишиться звільнити тільки Крим і Донбас - тоді тут вже виникає ситуація, коли в інтересах Трампа, навпаки, буде підтримка України. Тобто в його інтересах - підтримати сильних. Це зокрема підвищить і роль Сполучених Штатів у протистоянні з Китаєм. Таким чином, Трамп може вчинити неочікувано і підтримати Україну ще більше і у військово-технічній сфері, передавши ще більше F-16, щоби швидше деокупувати Крим і Донбас.

Тому у 2024 році може настати точка біфуркації. Може виникнути ситуація, коли Трамп нас підтримає.

Або протилежна ситуація, коли він підтримає Росію, фактично запропонувавши заморозку або припинення війни і початок переговорів. І все це багато в чому залежить від теперішньої допомоги країн Заходу.

Якщо нам зараз вчасно передадуть ATACMS, GLSDB, достатньо артилерії, боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб ми могли протягом зими захищати свої об'єкти енергетичної інфраструктури - тоді створюються умови для того, щоби реалізувати український сценарій. І тоді Трамп буде вимушений виступати на нашому боці. Якщо ж допомога буде буксувати, якщо F-16 з якихось причин не будуть передані нам в обіцяні терміни, це створить умови, коли Росії буде проводити деструктивні операції, щоби завести ситуацію на фронті в глухий кут.

У росіян зараз немає ресурсів для проведення більш масштабних наступальних операцій. Навіть якщо вони зможуть назбирати особовий склад - у них є проблеми з бойовою технікою та озброєнням. Тобто піхотних підрозділів вони можуть набрати на весну. Але це вже буде не армія двадцятого століття.

До того ж є версія, що адміністрація Путіна дуже боїться будь-яких натяків на зростання протестних настроїв. І відкрита мобілізація у РФ може призвести до напруження серед населення, натомість Путін хотів би просто отримати ще один президентський термін без дестабілізаційних процесів. Очевидно, Кремль вважає, що може завести ситуацію в глухий кут без проведення відкритої мобілізації. Але от для проведення наступальних операцій в них, очевидно, не вистачає ресурсів.

За перемоги на виборах в США Джо Байдена ситуація для нас виглядає більш прогнозовано, оскільки він уже є партнером України. Якщо він підійде до виборів з успішним українським наступом, з успішним використанням американської зброї, це покращить його позиції під час кампанії. Він покаже, що Сполучені Штати під його керівництвом добилися нового лідерства, поразки Росії і послаблення Китаю.

Михайло Самусь для РБК-Україна