Как может измениться ход войны в Украине в случае возвращения Трампа: два сценария

Кремль делает ставку на затягивание войны в Украине, рассчитывая на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Но если до этого времени Украина будет иметь значительные успехи на фронте, это может полностью спутать расчет врага.

О том, как возможное возвращение Трампа к власти в США может повлиять на войну в Украине, на что надеется РФ и возможные сценарии развития событий - в комментарии РБК-Украина рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Победа Трампа на выборах в США важна для РФ

Было несколько заявлений, в том числе с российской стороны, которые могут свидетельствовать о российской концепции развития событий на фронте. В частности, были заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они должны выполнить все задачи своей так называемой "специальной военной операции" до 2025 года. Также были заявления других российских чиновников, которые говорят о том, что они ожидают победы Дональда Трампа во время президентских выборов в США.

То есть главная задача у них, насколько можно понять - это дотянуть до прихода Трампа. А до этого времени максимально не допустить какого-либо продвижения украинских войск в ходе наступления на Востоке и Юге, зафиксировать те территории, которые они считают аннексированными. А дальше с приходом Трампа, давить на него: мол, война зашла в тупик, нет смысла помогать Украине - нужно прекращать помощь, и тогда Москва и Киев смогут сесть за стол переговоров.

Следовательно, Трамп сразу объявляется "миротворцем," "великим правителем", который достиг установления мира между Россией и Украиной. И при этом, что важно для Путина - не допустить наказания военных преступников и максимально уменьшить размер репараций России за нанесенный ущерб Украине. Вот такой план у Кремля.

Какая задача Украины

Насколько может быть реализован такой сценарий РФ зависит, конечно, от Украины и наших западных партнеров. У украинского командования совершенно другие планы. Наша армия продолжает давление и наступление на Юге и на Востоке, не дает развиваться наступлению россиян, в частности, на Купянском направлении, где они уже несколько раз пытались начинать наступательную операцию, но пока безуспешно.

У украинской армии есть задача - разрезать южную группировку врага, дойти еще в осеннюю кампанию в направлении Токмака, создать условия для прорыва других линии обороны на Южном направлении. В целом, наши Силы обороны будут пытаться к середине 2024 года создать условия для блокады Крыма и начала операции по деоккупации полуострова.

F-16 и ATACMS как важный фактор

Когда Украина получит истребители F-16, тогда изменятся дальнейшие условия ведения боевых действий. Наша армия, наконец, получит преимущество в воздухе на отдельных направлениях. Это позволит отбросить российскую авиацию и поддерживать наши наземные войска при наступлении. Кроме того, F-16 значительно усилят украинскую противовоздушную оборону.

И также важным фактором является передача дальнобойных ракетных средств, таких как ATACMS, GLSDB. Они принесут свою пользу для операций Вооруженных Сил.

Когда мы говорим об операции на Юге, важно разрезание этого большого театра военных действий, который простирается от Крыма до Харьковской области, на два отдельных.

Два театра военных действий

Один из них - это Крымский театр, который имеет свою специфику - там будет проводиться операция по блокаде, ракетным и авиационным ударам и действиям Сил специальных операций. И только потом там могут производиться наземные операции в зависимости от того, если группировка оккупационных сил противника не решит сдаться.

Другой театр - это театр на Донбассе. Там своя специфика, потому что у россиян нет проблем с логистикой, ведь эта территория прилегает к российской границе и поэтому блокировать этот регион невозможно. На этом театре будут проводиться отдельные операции по деоккупации отдельных районов, целесообразных с военной точки зрения, и эти территории постепенно будут освобождаться от врага.

В 2024 году украинская армия может это сделать - блокировать Крым и начать освобождение Донбасса отдельными операциями. Если ситуация будет развиваться так, то для россиян возникнет дилемма, какую стратегию строить в коммуникации с Трампом. Поскольку одна вещь - если им удастся заморозить войну и завести ситуацию в тупик, без изменений на фронте - когда ни одна из сторон не может начать активные наступательные операции.

Трамп может стать на сторону Украины

Но если Юг будет освобожден и останется освободить только Крым и Донбасс - тогда здесь уже возникает ситуация, когда в интересах Трампа, наоборот, будет поддержка Украины. То есть в его интересах - поддержать сильных. Это, в частности, повысит и роль Соединенных Штатов в противостоянии с Китаем. Таким образом, Трамп может поступить неожиданно и поддержать Украину еще больше и в военно-технической сфере, передав еще большее F-16, чтобы быстрее деоккупировать Крым и Донбасс.

Поэтому в 2024 году может наступить точка бифуркации. Может возникнуть ситуация, когда Трамп нас поддержит.

Или обратная ситуация, когда он поддержит Россию, фактически предложив заморозку или прекращение войны и начало переговоров. И все это во многом зависит от нынешней помощи стран Запада.

Если нам вовремя передадут ATACMS, GLSDB, достаточно артиллерии, боеприпасов, систем противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы мы могли в течение зимы защищать свои объекты энергетической инфраструктуры - тогда создаются условия для того, чтобы реализовать украинский сценарий. И тогда Трамп будет вынужден выступать на нашей стороне. Если же помощь будет буксовать, если F-16 по каким-то причинам не будет передан нам в обещанные сроки, это создаст условия, когда России будет проводить деструктивные операции, чтобы завести ситуацию на фронте в тупик.

У россиян сейчас нет ресурсов для проведения более масштабных наступательных операций. Даже если они смогут собрать личный состав - у них есть проблемы с боевой техникой и вооружением. То есть пехотных подразделений они могут набрать весной. Но это уже не будет армия двадцатого века.

К тому же есть версия, что администрация Путина очень боится каких-либо намеков на рост протестных настроений. И открытая мобилизация в РФ может привести к напряжению среди населения, а Путин хотел бы просто получить еще один президентский срок без дестабилизационных процессов. По-видимому, Кремль считает, что может завести ситуацию в тупик без проведения открытой мобилизации. Но для проведения наступательных операций у них, очевидно, не хватает ресурсов.

При победе на выборах в США Джо Байдена ситуация для нас выглядит более прогнозируемо, поскольку он уже является партнером Украины. Если он подойдет к выборам с успешным украинским наступлением, с успешным использованием американского оружия, это улучшит его позицию во время кампании. Он покажет, что Соединенные Штаты под его руководством добились нового лидерства, поражения России и ослабления Китая.

Михаил Самусь для РБК-Украина