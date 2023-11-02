Ізраїльська система ПРО Arrow - це суперзброя. І Україні нереально її отримати

Ізраїльську систему заатмосферного перехоплення Arrow 3 можна назвати суперзброєю, недарма на неї купа експортних замовлень. Комплекс розроблявся спільно з американцями, і США на сьогодні вклали в нього понад 4 млрд доларів. Вони шукають, з ким спільно розробляти найдорожчі системи. Як європейські країни, які свого часу дійшли до того, що бойові літаки через захмарну вартість краще розробляти разом і створили концерни типу Eurofighter і так далі.

Наразі Німеччина готова придбати Arrow 3, початок розгортання було заплановано на 2025 рік. Польща, Румунія та скандинавські країни також зондують ситуацію. Звичайно, якби не російсько-українська війна, ніхто б не викидав такі гроші - ціна на батарею починається десь із 2,2 млрд доларів. Європейські країни розглядають цю ПРО для боротьби з російськими "Кинжалами" та "Іскандерами".

Якщо у вас є Arrow 3, ви прикриваєте від балістичних ракет територію в радіусі 100 км. Наприклад, той же Patriot прикриває лише на 20-25 км. Тобто можливостей набагато більше, а вартість лише вдвічі вища. Arrow 3 цікавіший ще й тим, що він сучасніший і на його обслуговування треба менше людей, ніж на Patriot. З аналогів за характеристиками є американський THAAD, але він надто дорогий і прив'язаний до американської супутникової системи. Європі треба щось більш автономне.

Patriot здатний перехоплювати балістичні ракети на висоті приблизно 30 км, а Arrow 3 - на висоті понад 100 км. Згідно з міжнародною класифікацією, це вже заатмосферна висота, все, що вище - це вже космос. Власне, щоб не збивати над собою ядерні ракети, Ізраїль вирішив це робити в космосі, звідки радіоактивні опади не зможуть впасти на його територію.

Це комплекс, що включає від 4 пускових установок, радіолокатор наведення, станцію керування, розвідувальну радіостанцію. Завдання - робота виключно по балістиці. Зустрічаються заяви про його можливості як протисупутникової зброї, але це ефективно лише проти супутників на низькій орбіті. Ракета двоступінчаста із спеціальним ударним модулем. Виробник говорить про кінетичний спосіб знищення, тобто в результаті прямого влучення в ціль. На висоті в 100 км є шанс збити ракету ще на висхідній траєкторії.

Звісно, така зброя стала б у нагоді й Україні. Але перспектива отримання нереальна: таких грошей немає ні Україна, ні союзники, щоб за раз викласти понад 2 млрд доларів. Та й у самого Ізраїлю поки що лише одна батарея, а розмови про розгортання в Німеччині більше про перспективу. Якщо Arrow 3 покаже високу ефективність, він піде в серію, а поки це штучний виріб.